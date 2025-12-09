FC Barcelona – Eintracht Frankfurt: Zapadła klamka ws. Wojciecha Szczęsnego. Hansi Flick nie pozostawia złudzeń

FC Barcelona zmierzy się w Lidze Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt. Mecz zaplanowano na wtorek, 9 listopada

„Duma Katalonii” zmierzy się z niemieckim zespołem, a w bramce pojawi się Joan Garcia

Hansi Flick przed meczem rozwiał wszelkie wątpliwości, co do przyszłości Wojciecha Szczęsnego

Hansi Flick o przyszłości Szczęsnego. Wszystko jasne

Trener Barcelony Hansi Flick potwierdził, że podstawowym bramkarzem zespołu pozostaje Joan Garcia. Niemiecki szkoleniowiec przedstawił hierarchię w zespole przed wtorkowym meczem Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt. W kadrze meczowej może znaleźć się powracający po kontuzji Marc-Andre ter Stegen.

Podczas konferencji prasowej Flick nie pozostawił wątpliwości co do obsady pozycji bramkarza. „To jasne, Joan jest numerem jeden” – oświadczył trener. Choć szkoleniowiec nie zdradził ostatecznego składu na mecz z Eintrachtem, podkreślił, że status Garcii jest niezagrożony.

Wojciech Szczęsny mógł zagrać w polskim klubie. Nie uwierzysz, kto złożył mu ofertę

W wypowiedzi Flicka nie pojawiło się nazwisko Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz w bieżącym sezonie wystąpił w dziewięciu spotkaniach o stawkę, zastępując kontuzjowanych Garcię i ter Stegena. Po powrocie do zdrowia tego pierwszego, Szczęsny wrócił na ławkę rezerwowych.

Sezon w kratkę Barcelony!

Barcelona, której barwy reprezentuje również Robert Lewandowski, notuje zróżnicowane wyniki w poszczególnych rozgrywkach. W Lidze Mistrzów po pięciu kolejkach zajmuje 18. miejsce z dorobkiem siedmiu punktów. Znacznie lepiej „Duma Katalonii” radzi sobie w lidze hiszpańskiej, gdzie wygrała sześć meczów z rzędu i prowadzi w tabeli z czteropunktową przewagą nad Realem Madryt.

Flick odniósł się także do niedzielnej porażki „Królewskich” z Celtą Vigo (0:2), przyznając, że nie śledził spotkania. - Nie chcę się na tym skupiać. To mnie kosztuje zbyt dużo energii. Wolę ją zachować dla swojego zespołu – zaznaczył.

FC Barcelona – Eintracht Frankfurt: O której godzinie mecz?

Mecz Barcelony z Eintrachtem Frankfurt zaplanowano na wtorek, 9 listopada. Pierwszy gwizdek w meczu o godzinie 21:00. Na relację na żywo z meczu FC Barcelona – Eintracht Frankfurt zaprasza SuperSport.se.pl.

