Wojciech Szczęsny mógł zagrać w polskim klubie. Nie uwierzysz, kto złożył mu ofertę

Wojciech Szczęsny mógł zagrać ostatni mecz w karierze w Polsce?

Jak informują media, propozycję składał mu... jeden z klubów z niższej ligi

Ostatnio ostatni mecz w zawodowej karierze mógł rozegrać tam kolega Szczęsnego, Grzegorz Krychowiak

Wojciech Szczęsny mógł zakończyć karierę w Polsce

Wojciech Szczęsny zakończył już piłkarską karierę, ale szybko wrócił z emerytury. Polski bramkarz po odejściu z Juventusu nie miał już nigdzie grać w piłkę. Kontuzja Marca-Andre ter Stegena otworzyła mu jednak drzwi do występów w „Dumie Katalonii”. FC Barcelona szybko skorzystała z okazji i zatrudniła Polaka jako rezerwowego. Szczęsny szybko zastąpił miejsce Inakiego Peni i stał się numerem 1.

Co ciekawe, do tego transferu nie musiało dojść. Propozycję rozegrania pożegnalnego, ostatniego meczu złożył mu jeden z polskich klubów. Jak informuje „Przegląd Sportowy”, Wojciech Szczęsny mógł zagrać w Polsce. Nie chodziło jednak o żaden z czołowych klubów, a o... LKS Tajfun Ostrów Lubelski.

Drużyna z lubelskiej A Klasy to klub, w którym działa jeden z najpopularniejszych polskich raperów „Mata”. - Myślał o tym, żeby zagrać jeden mecz – przyznał Łukasz Olkowicz, dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

Wojciech Szczęsny – mecze w Barcelonie

Wojciech Szczęsny rozegrał w nieco ponad rok (w Barcelonie zatrudniono go 2 października 2024 roku) aż 39 meczów, w tym aż 11 w Lidze Mistrzów. Zachował czyste konto czternaście razy, wpuszczając w pozostałych meczach 53 bramki.

Polski bramkarz obejrzał też jedną żółtą i jedną czerwoną kartkę. Szczęsny zakończył reprezentacyjną karierę, ale po powrocie do gry w piłkę nie zdecydował się wrócić także do kadry. Rozegrał 84 spotkania z orłem na piersi.