Eliminacje MŚ: Scenariusze awansu Polski na mundial! Co musi się wydarzyć?

Reprezentacja Polski zagra kolejne dwa mecze w eliminacjach do mistrzostw świata

Biało-czerwoni zmierzą się z Holandią (14.10) oraz Maltą (17.10)

Jakie są scenariusze awansu Polski na mundial? Sprawdź!

Eliminacje MŚ: Polska wciąż walczy! Scenariusze awansu

O cztery ostatnie miejsca dla Europy w turnieju powalczy 16 zespołów. Dwanaście z nich to drużyny z drugich miejsc w grupach eliminacyjnych, a pozostałe cztery to zwycięzcy grup Ligi Narodów UEFA, którzy nie zajęli czołowych lokat w eliminacjach.

Na podstawie listopadowego rankingu FIFA (publikacja: 19 listopada) reprezentacje z drugich miejsc zostaną podzielone na trzy koszyki po cztery drużyny. Ekipy z Ligi Narodów trafią do czwartego. Losowanie ścieżek barażowych zaplanowano na 20 listopada w Zurychu.

W półfinałach zespoły z koszyka 1 zmierzą się z drużynami z koszyka 4, a reprezentacje z koszyka 2 podejmą te z koszyka 3. Mecze będą rozgrywane w formacie jednego spotkania – podobnie jak finały ścieżek, których gospodarze zostaną wyłonieni losowo.

Rozstawienie koszyków baraży do mundialu

Jan Tomaszewski wściekły na krytykantów Lewandowskiego: „Niech uduszą się tą żółcią!” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.