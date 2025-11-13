Eliminacje MŚ: Scenariusze awansu Polski na mundial! Co musi się wydarzyć?

Mateusz Sobiecki
2025-11-13 8:05

Reprezentacja Polski szykuje się do kolejnych meczów eliminacji MŚ. Biało-czerwoni zmierzą się w piątek, 14 października z Holandią i w poniedziałek, 17 listopada z Maltą. Wciąż mają teoretyczne szanse na bezpośredni awans na piłkarski mundial. Zobacz, jakie są scenariusze awansu Polski na mistrzostwa świata. Co musi się wydarzyć, by pojechać na MŚ w Ameryce Północnej?

i

Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Reprezentacja Polski zagra kolejne dwa mecze w eliminacjach do mistrzostw świata
  • Biało-czerwoni zmierzą się z Holandią (14.10) oraz Maltą (17.10)
  • Jakie są scenariusze awansu Polski na mundial? Sprawdź!

Eliminacje MŚ: Polska wciąż walczy! Scenariusze awansu

O cztery ostatnie miejsca dla Europy w turnieju powalczy 16 zespołów. Dwanaście z nich to drużyny z drugich miejsc w grupach eliminacyjnych, a pozostałe cztery to zwycięzcy grup Ligi Narodów UEFA, którzy nie zajęli czołowych lokat w eliminacjach.

Na podstawie listopadowego rankingu FIFA (publikacja: 19 listopada) reprezentacje z drugich miejsc zostaną podzielone na trzy koszyki po cztery drużyny. Ekipy z Ligi Narodów trafią do czwartego. Losowanie ścieżek barażowych zaplanowano na 20 listopada w Zurychu.

W półfinałach zespoły z koszyka 1 zmierzą się z drużynami z koszyka 4, a reprezentacje z koszyka 2 podejmą te z koszyka 3. Mecze będą rozgrywane w formacie jednego spotkania – podobnie jak finały ścieżek, których gospodarze zostaną wyłonieni losowo.

Rozstawienie koszyków baraży do mundialu

W półfinałach zespoły z koszyka 1 zmierzą się z drużynami z koszyka 4, a reprezentacje z koszyka 2 podejmą te z koszyka 3. Mecze będą rozgrywane w formacie jednego spotkania – podobnie jak finały ścieżek, których gospodarze zostaną wyłonieni losowo.

