Barcelona wróciła na zmodernizowane Camp Nou po ponad dwóch latach, rozpoczynając nowy rozdział w swojej historii.

Robert Lewandowski, jako kapitan, strzelił historyczną pierwszą bramkę na odnowionym stadionie, otwierając wynik meczu z Athletic Bilbao.

Barcelona zdominowała rywali, wygrywając 4:0, a zwycięstwo to jest idealnym startem po powrocie na swój stadion.

Odkryj, jak "Duma Katalonii" celebrowała powrót do domu i kto jeszcze zapisał się w historii tego wieczoru!

Po ponad dwóch latach przerwy piłkarze i kibice Barcelony wreszcie wrócili na modernizowany stadion Camp Nou. "Duma Katalonii" zgotowała swoim fanom prawdziwe widowisko. W meczu ligowym podopieczni Hansiego Flicka nie dali żadnych szans rywalom z Kraju Basków, pokonując Athletic Bilbao 4:0. Wieczór ten na długo zapamięta Robert Lewandowski.

Barcelona rozbiła Athletic Bilbao! Robert Lewandowski z golem, dublet Ferrana Torresa

Lewandowski jako kapitan otwiera wynik na nowym Camp Nou!

Polski napastnik wyszedł na to spotkanie w wyjątkowej roli – z opaską kapitana na ramieniu. To ogromne wyróżnienie i dowód zaufania ze strony sztabu i drużyny. Lewandowski odwdzięczył się w najlepszy możliwy sposób. Już w 4. minucie meczu zapisał się na kartach historii.

To właśnie on strzelił pierwszego, historycznego gola dla Barcelony po powrocie na zmodernizowany obiekt. Polak zwiódł obrońcę i precyzyjnym, mocnym strzałem w krótki róg pokonał bramkarza gości. Było to już ósme trafienie "Lewego" w tym sezonie La Liga. Polak grał do 64. minuty, po czym został zmieniony, otrzymując od kibiców zasłużoną owację.

Robert Lewandowski show! Tak Polak strzelił pięknego gola z Athletic Bilbao [WIDEO]

Dominacja Barcelony i czerwona kartka dla Athleticu

Gol Lewandowskiego otworzył worek z bramkami, choć na kolejne trafienie trzeba było poczekać do końcówki pierwszej połowy. Wtedy to na 2:0 podwyższył Ferran Torres, wykorzystując znakomite podanie od Lamine'a Yamala. Po przerwie obraz gry się nie zmienił – to Barcelona wciąż dominowała.

Krótko po wznowieniu gry trzeciego gola dla gospodarzy zdobył Fermin Lopez. Sytuację gości dodatkowo skomplikowała sytuacja z drugiej części tej odsłony. Oihan Sancet został ukarany czerwoną kartką za brutalny faul. Wynik meczu na 4:0 ustalił Ferran Torres, kompletując dublet po kolejnej asyście Yamala. Barcelona odniosła pewne i bardzo ważne zwycięstwo, w najlepszy możliwy sposób świętując powrót na Camp Nou.

Robert Lewandowski kapitanem Barcelony! Wielkie wyróżnienie Polaka przed meczem z Athletic Bilbao

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie

Sonda Robert Lewandowski to najlepszy polski piłkarz w historii? Tak Nie Trudno powiedzieć