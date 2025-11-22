Robert Lewandowski ponownie udowodnił swoją wartość dla FC Barcelony, wyprowadzając zespół z opaską kapitana.

Polski napastnik otworzył wynik meczu z Athletic Bilbao, zdobywając bramkę instynktownym strzałem.

Legendarny piłkarz rywali, Julen Guerrero, określił Lewandowskiego mianem "lisa pola karnego" za jego niezwykłą skuteczność.

Chcesz wiedzieć, co dokładnie Guerrero powiedział o wyjątkowych umiejętnościach Lewandowskiego?

Robert Lewandowski po raz kolejny udowodnił, że jest kluczową postacią FC Barcelony. W starciu z Athletic Bilbao polski napastnik wyprowadził swój zespół na boisko z opaską kapitana i już na początku spotkania wziął sprawy w swoje ręce, a właściwie nogi.

Lewandowski jak za najlepszych lat! Gol Polaka otworzył wynik

Akcja bramkowa była pokazem instynktu i precyzji, z których słynie polski snajper. Lewandowski otrzymał piłkę w okolicy pola karnego, zrobił sobie trochę miejsca i oddał mierzony strzał lewą nogą. Piłka po jego uderzeniu wpadła do siatki tuż przy słupku, a bramkarz Athletic Bilbao popełnił błąd w tej sytuacji.

Dzięki trafieniu Polaka mistrzowie Hiszpanii objęli prowadzenie, a jeszcze przed przerwą podwyższyli wynik na 2:0. Gol "Lewego" ustawił przebieg rywalizacji i dał drużynie z Katalonii niezbędny komfort przed drugą połową spotkania.

Legenda rywali nie ma wątpliwości. "Lis pola karnego"

Klasę Roberta Lewandowskiego doceniają nie tylko kibice, ale i eksperci, w tym legendy drużyn przeciwnych. W rozmowie z "Super Expressem" na temat polskiego napastnika wypowiedział się Julen Guerrero, ikona Athletic Bilbao.

– To lis pola karnego, łowca bramek. Jest w stanie "wykończyć" każdą sytuację i skorzystać z każdej piłki, która do niego trafi – ocenił Guerrero.

Były reprezentant Hiszpanii zwrócił uwagę na wyjątkową umiejętność Polaka do przewidywania boiskowych wydarzeń.

– Lewandowski zawsze jest dobrze ustawiony. Niezależnie czy chodzi o dośrodkowanie, wyskok, dobitkę czy podanie, które ma otrzymać. Ma wielką łatwość w znajdowaniu się we właściwym miejscu, aby potem zdobyć gola. Do tego dochodzi jego jakość, bo na koniec trzeba jeszcze trafić. Ale przede wszystkim ma tę łatwość przewidywania, gdzie będzie piłka – podsumował legendarny zawodnik.

Słowa Guerrero idealnie opisują zachowanie Polaka przy golu, który po raz kolejny potwierdził, że nawet na chwilę nie można spuścić go z oczu w polu karnym.

