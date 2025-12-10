Inter - Liverpool. Piotr Zieliński wkurzony po decyzji sędziego! To zdecydowało o wyniku

W 6. kolejce Ligi Mistrzów, Piotr Zieliński (Inter Mediolan) i Robert Lewandowski (FC Barcelona) zaprezentowali się na boisku.

Zieliński wszedł na boisko niespodziewanie, zastępując kontuzjowanego kolegę, natomiast Lewandowski grał od początku.

Po meczu Interu z Liverpoolem, Zieliński był wzburzony decyzją sędziego o rzucie karnym.

Dowiedz się, dlaczego decyzja sędziego wywołała furię i jak wpłynęła na wynik spotkania.

Piotr Zieliński i Robert Lewandowski we wtorkowych meczach Ligi Mistrzów

To już ostatnia kolejka Ligi Mistrzów w tym roku. W wtorek, 9 grudnia, szczególnie ciekawie zapowiadały się trzy mecze: Inter Mediolan - Liverpool FC, Atalanta Bergamo - Chelsea Londyn i FC - Barcelona - Eintracht Frankfurt. My z uwagą przyglądaliśmy się występom Polaków. Robert Lewandowski grał od początku meczu i został zmieniony w 66. minucie, z kolei Piotr Zieliński zaczął na ławce rezerwowych, ale w 11. minucie zastąpił kontuzjowanego Henricha Mychitariana. Nicola Zalewski z Atalanty niestety cały mecz oglądał z ławki. Pocieszeniem dla niego jest to, że jego zespół pokonał Chelsea 2:1. Swój mecz wygrała też FC Barcelona (2:1). Robert Lewandowski gola nie zdobył, dwa razy do siatki trafił za to Jules Kounde. Powodów do zadowolenia nie ma Piotr Zieliński. Jego Inter bowiem przegrał w siebie z Liverpoolem 0:1 po golu Dominika Szoboszlaia z rzutu karnego.

Inter Mediolan - Liverpool FC. Piotr Zieliński wkurzony na decyzję sędziego

Wspomniany karny wywołał furię u piłkarzy "Nerazzurrich". Jedenastkę sprokurował Alessandro Bastoni, faulując w polu karnym Floriana Wirtza. Co na to Piotr Zieliński? Był mocno wkurzony po decyzji sędziego.

Co do karnego, to z boiska nie wyglądało na to, by był. Patrzyliśmy potem na powtórki i cóż, każdy się tam gdzieś szarpie w polu karnym. Bastoni dotknął piłkę głową, a potem gdzieś tam go szarpnął trochę. Nie wiem, za chwilę będą każde dotknięcie gwizdać w polu karnym

- stwierdził polski pomocnik w pomeczowej rozmowie z Canal + Sport. Przegrana z Liverpoolem była dla Interu drugą porażką z rzędu w Lidze Mistrzów. W poprzednim spotkaniu ulegli Atletico Madryt 1:2 (gola strzelił Piotr Zieliński). Cztery wcześniejsze mecze podopieczni Christiana Chivu wygrali. Po 6 kolejkach mają zatem 12 punktów.

