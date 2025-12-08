Przed włoskimi klubami z Polakami w składach kluczowe starcia w Lidze Mistrzów, a były reprezentant Polski ocenia szanse Biało-czerwonych.

Piotr Zieliński z Interu Mediolan przeżywa renesans formy, podczas gdy Nicola Zalewski z Atalanty wciąż jest zmiennikiem.

Mecze z Liverpoolem i Chelsea to kluczowa szansa dla obu piłkarzy, by udowodnić swoją wartość i umocnić pozycję w klubach.

Czy Polacy wykorzystają szansę i zachwycą w Europie? Przeczytaj cały artykuł, aby dowiedzieć się więcej!

i Autor: Archiwum serwisu Piotr Czachowski

Przed włoskimi klubami starcia w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Inter Mediolan podejmie u siebie Liverpool, a Atalanta Bergamo zmierzy się z Chelsea Londyn. Formę duetu gwiazd Biało-czerwonych i szanse ich zespołów ocenił były reprezentant Polski, Piotr Czachowski.

Piotr Zieliński przeżywa renesans. "Wynik kapitalny, wybitny"

Pozycja Piotra Zielińskiego w Interze Mediolan rośnie z każdym tygodniem. Polak rozegrał 400. mecz w Serie A, a jego występy napawają optymizmem.

– Można powiedzieć, że jest u niego renesans formy - mówi nam Czachowski. - Nie zawodzi, a jego występy napawają wielkim optymizmem. Wydaje mi się, że złapał odpowiednią „nutę”. Trener zaczyna przekonywać się do niego - zauważa.

Były kadrowicz uważa, że Zieliński zasłużył na miejsce w wyjściowym składzie na hit z Liverpoolem.

– Utrzymuje dobrą, a momentami nawet bardzo dobrą formę – podkreśla Czachowski. - Już się nasiedział na tej ławce. Dlatego ten renesans trzeba przedłużać kolejnym dobrym występem. O jego klasie świadczy jubileusz: 400 meczów w Serie A to jest naprawdę wynik kapitalny i wybitny - zaznacza.

Co z Nicolą Zalewskim? "Na razie zawodzi, jest w oddali"

W znacznie trudniejszej sytuacji jest Zalewski. Zmiana trenera w Atalancie nie poprawiła jego notowań. Pod wodzą Raffaele Palladino wciąż jest zmiennikiem. Choć w Pucharze Włoch zagrał przyzwoicie.

– Zalewski przeciwko Hellas Werona wypadł tak, jak cała drużyna, czyli bardzo blada. Na razie zawodzi, na razie jest w oddali – ocenia Czachowski.

Skrzydłowy Atalanty po urazie nie może wejść na odpowiednie tory

Według niego głównym powodem słabszej dyspozycji jest długa przerwa spowodowana urazem.

– Po tej kontuzji Zalewski nie może wejść na odpowiednie tory. Uważam, że to jest jeden z powodów, bo takiej długiej przerwy dawno Zalewski nie miał. Spotkał się z tym po raz pierwszy. Jeszcze będzie potrzebował trochę czasy, żeby osiągnąć super formę. Mimo że mniej grał w klubie, to w kadrze wyglądał dobrze. Bazował na szybkości, technice, dryblingu - przypomina.

Mecze z gigantami szansą dla Polaków. "Fajna droga, żeby się pokazać"

Starcia z angielskimi gigantami mogą być dla obu Polaków punktem zwrotnym. To idealna okazja, aby udowodnić swoją wartość.

– Dla obu naszych kadrowiczów, to dobry moment, żeby pokazać się swoim szkoleniowcom. Dla Zielińskiego to szansa na umocnienie swojej pozycji, a dla Zalewskiego na podjęcie rękawicy w walce o pierwszy skład. To może być dla niego taki punkt zwrotny, żeby trener łagodniej na niego spojrzał – podsumowuje Czachowski.

Kiedy mecz Inter - Liverpool w Lidze Mistrzów? Gdzie transmisja?

Mecz Inter - Liverpool w Lidze Mistrzów zostanie rozegrany 9 grudnia 2025 roku. Początek spotkania o godz. 21. Transmisję meczu będzie można zobaczyć w Canal+ Extra 2.

Kiedy mecz Atalanta - Chelsea w Lidze Mistrzów? Gdzie transmisja?

Kiedy mecz Atalanta - Chelsea w Lidze Mistrzów? Zostanie rozegrany 9 grudnia 2025 roku. Początek spotkania o godz. 21. Transmisję meczu będzie można zobaczyć w Canal+ Extra 3.

