Legia Warszawa notuje fatalną serię 8 meczów bez zwycięstwa, co stawia ją w dramatycznej sytuacji.

Tymczasowy trener Inaki Astiz przeprasza kibiców, podczas gdy drużyna pogrąża się w kryzysie.

Porażka z Piastem 0:2 po golach Chrapka i Felixa może sprawić, że Legia zakończy rok w strefie spadkowej.

Czy Legia pod wodzą Astiza zdoła odwrócić złą passę, czy czeka ją dalsza kompromitacja?

Dla Legii to już ósmy z rzędu mecz bez zwycięstwa, licząc wszystkie rozgrywki. Sytuacja jest dramatyczna i widmo degradacji staje się realne. Wstyd, bezradność i kompromitacja – te słowa najlepiej opisują obecną formę warszawskiej drużyny. Tymczasowy trener Inaki Astiz nie daje rady odmienić drużyny, która pogrążona jest w kryzysie. Hiszpan ma prowadzić ekipę do końca rundy. Potem być może przejmie ją Marek Papszun.

Inaki Astiz: Chciałem przeprosić kibiców

- Chciałem przeprosić kibiców - powiedział Astiz. - Ani oni, ani klub, nie zasługują na tę sytuację, na tę grę i wyniki. Byliśmy zdeterminowani, aby tutaj zapunktować. Detale spowodowały, że wynik jest po stronie Piasta. Na razie nasza praca nie daje wyników. Staramy się, aby w następnych meczach to zmienić. Wierzę w to, że w końcu się obudzimy i odmienimy tę złą passę - tłumaczył.

Michał Chrapek ukarał Legię w cztery minuty

Legia ma problem ze zdobywaniem bramek. W pierwszej połowie bramkarz Piasta dwukrotnie zatrzymywał Miletę Rajovicia. Duński napastnik wciąż nie potrafi przełamać strzeleckiej niemocy. W drugiej części okazję zmarnował Kacper Chodyna, który biegł z piłką od połowy boiska, a na koniec i tak górą był bramkarz Frantisek Plach. Kara ze strony gliwiczan nadeszła błyskawicznie. Chwilę później rezerwowy Michał Chrapek dał Piastowi prowadzenie. W doliczonym czasie gry gości dobił Jorge Felix, wykorzystując rzut karny.

Daniel Myśliwiec: Piłkarze Piasta tyrają, dorzucili nutkę jakości

- Z taką marką, jak Legia, zawsze trzeba być czujnym - podkreślił trener Piasta Daniel Myśliwiec. - Jedna akcja może zadecydować o meczu. Czuję energię od drużyny. Piłkarze tyrają, tyrają i jeszcze raz tyrają. Na szczęście dostali za to nagrodę. Do ciężkiej pracy dołożyli jeszcze nutkę jakości, jak Michał Chrapek przy uderzeniu. Zdajemy sobie sprawę, że zdobyliśmy tylko trzy punkty. Potrzebujemy przynajmniej jeszcze trzech, aby osiągnąć cel na ten rok. I z takim nastawieniem zaczynamy pracę - zaznaczył trener Piasta.

Legia skończy rok w strefie spadkowej?

14 grudnia Legia zagra u siebie z Piastem w zaległym meczu 1. kolejki. Jeśli znów przegra, zakończy rok w strefie spadkowej. To scenariusz, którego przed sezonem nie zakładał nikt. Trudno wyobrazić sobie większą kompromitację.

