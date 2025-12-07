Termalica Nieciecza po raz drugi w sezonie pokonała Jagiellonię Białystok, sprawiając kolejną niespodziankę.

"Słoniki" wygrały u siebie 2:1, mimo że Jagiellonia dominowała w statystykach strzałów.

Bramki Damiana Drachala (samobójcza) i Kamila Zapolnika zapewniły beniaminkowi sensacyjne zwycięstwo.

To nie jest dobry czas dla Jagiellonii. W odstępie kilku dni przegrała dwa mecze. Najpierw odpadła z Pucharu Polski, gdzie została wyeliminowana przez GKS Katowice. Trener Adrian Siemieniec wyznał, że jest zły z powodu odpadnięcia z tych rozgrywek. Teraz szkoleniowiec dostał kolejny cios, który zadała jego podopiecznym Termalica.

Najpierw gol samobójczy, a potem Jagiellonia się podniosła

Gospodarze wyciągnęli maksimum z tego spotkania, bo więcej z gry miał białostocki zespół. W całym spotkaniu beniaminek oddał sześć strzałów, z czego jeden był celny. Statystyka Jagi to 17 uderzeń, z czego siedem było celnych. W pierwszej połowie Termalica wykonywała rzut wolny. Damian Hilbrycht dośrodkował na pole karne, a Damian Drachal niefortunnie skierował piłkę do własnej bramki. Jednak jeszcze przed przerwą białostoczanie wyrównali za sprawą Bernardo Vitala.

Kamil Zapolnik przypieczętował wygraną Termaliki Nieciecza

Po przerwie Jagiellonia liczyła na to, że przechyli szalę na swoją korzyść i wywiezie z Małopolski pełną pulę. Tymczasem jedna z akcji podopiecznych trenera Marcina Brosza przyniosła im zwycięskiego gola. Bohaterem został Kamil Zapolnik, który przypieczętował sensacyjną wygraną nad kandydatem do tytułu. Co ciekawe, kapitan Termaliki strzelił także podczas pierwszego starcia w Białymstoku, gdy "Jaga" przegrała aż 0:4.

Marcin Brosz: Graliśmy ryzykowanie, chłopcy dali z siebie wszystko

- Graliśmy ryzykownie, przez co liczyliśmy się ze stratami, ale i tak było ich za dużo - powiedział trener Brosz, cytowany przez PAP. - Wymagamy od siebie zdecydowanie więcej. Mogliśmy częściej tworzyć sytuacje. Po drugiej stronie zawsze jest dobrze przygotowany przeciwnik, a chłopcy dali z siebie wszystko - dodał szkoleniowiec Termaliki.

Adrian Siemieniec: Dwie bramki strzeliliśmy sobie sami

- O straconych golach, ciężko coś powiedzieć, bo te dwie bramki strzeliliśmy sobie sami - wyznał Siemieniec, cytowany przez PAP. - Musimy skupić na tym, aby w trzech pozostałych meczach skonsolidować się i wyciągną z nich „maksa”. Mam też przeczucie, że nawet fart ostatnio nam nie sprzyja - stwierdził opiekun Jagiellonii.

