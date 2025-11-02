Koszmar Jakuba Modera! Wszystko wzięło w łeb. "W najbliższych miesiącach nie będziemy mogli na niego liczyć"

Jakub Moder wyraźnie odżył po tym, gdy zimą trafił do Feyenoordu Rotterdam. Pomocnik po kłopotach z grą w angielskim Brighton & Hove Albion szybko stał się ważnym ogniwem holenderskiego zespołu. Niestety, przyszły kolejne złe wieści. Dla Jakuba Modera to prawdziwy koszmar. - W najbliższych miesiącach nie będziemy mogli na niego liczyć - jego trener mówi wprost.

Nowe koszmarne informacje ws. kontuzji Jakuba Modera

Jakub Moder w reprezentacji Polski rozegrał 35 meczów, w których strzelił dwa gole. Jeden z nich padł podczas meczu z Anglią na słynnym stadionie w Wembley. Wyspy Brytyjskie jednak generalnie naszemu pomocnikowi chyba nie kojarzą się najlepiej. Gdy mając 21 lat przeszedł do Brighton & Hove Albion, wiązano z nim spore nadzieje. Niestety jego świetnie zapowiadającą się karierę zahamowała kontuzja, przez którą stracił półtora roku. Gdy wydawało się, że Jakub Moder odbudował się w Feyenoordzie, znów pojawiły się problemy zdrowotne. Polak latem doznał kontuzji i długo lekarze nie mogli go właściwe zdiagnozować. Teraz pojawiły się nowe - koszmarne - informacje, które przekazał szkoleniowec drużyny z Rotterdamu - słynny Robin van Persie. 

Kontuzja Jakuba Modera. " To ogromne rozczarowanie"

To zdecydowanie nie są dobre wiadomości. Wszystko wzięło w łeb! - Jakub przeszedł w tym tygodniu operację. To ogromne rozczarowanie, zarówno dla niego samego, jak i dla całego zespołu. W najbliższych miesiącach nie będziemy mogli na niego liczyć - zakomunikował trener Feyenoordu Rotterdam. Dłuższa absencja Jakuba Modera to także fatalna informacja dla Jana Urbana. Jak wiadomo, nasza kadra jak kania dżdżu potrzebuje wartościowych zawodników drugiej linii. Selekcjoner był pytany o "Magic Mana" jeszcze w kontekście powołań na listopadowe zgrupowanie. Wówczas studził emocje, ale też zaznaczył, że wie, że Jakuba Modera brakuje w reprezentacji. 

Ale choćby Kuba zaczął trenować, to tak długo nie grał, że on w życiu nie będzie miał rytmu meczowego na listopad. Nie oszukujmy się. Przecież nie chodzi o to, żeby ktoś był zdrowy, wystąpił w jednym spotkaniu i przyjechał na reprezentację, bo najpewniej nie zagra dobrze po takiej nieobecności. Mam świadomość, że go brakuje, i czekamy, aż wróci, ale nie mówiłem, że wróci już w listopadzie

- mówił w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet Jan Urban. 

