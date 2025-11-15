Polski "Lamine Yamal" trafi do Realu Madryt?! Jan Faberski wprost: "Potrafię robić różnicę"

Jan Faberski, 19-letni polski piłkarz, zachwycił ruletą w stylu Zidane'a w meczu eliminacji do młodzieżowych mistrzostw Europy przeciwko Włochom.

Faberski gra w holenderskim PEC Zwolle i uważa, że potrafi robić różnicę na boisku, co sugeruje rychłą zmianę klubu.

Wesley Sneijder porównał Faberskiego do Lamine'a Yamala i widzi go w przyszłości w Realu Madryt.

Sneijder chwalił Faberskiego za potencjał, umiejętności skrzydłowego i postrzega go jako przyszłą gwiazdę polskiej piłki nożnej.

Jan Faberski jak Zinedine Zidane. 19-latek oczarował w meczu z Włochami

Reprezentacja Polski U-21 idzie jak burza pod wodzą Jerzego Brzęczka. To, co wyprawiają nasi młodzi piłkarze, wzbudza zachwyt nie tylko w naszym kraju. W ostatnim meczu rozgrywanym w ramach eliminacji do młodzieżowego Euro pokonaliśmy reprezentację Włoch, co samo w sobie ma wielką wymowę. Ozdobą spotkania była niesamowita "ruleta" wykonana w stylu Zinedine'a Zidane'a przez 19-letniego Jana Faberskiego. Ręce same składały się do oklasków. - To jest moje DNA. Potrafię robić różnicę na boisku i dziś się to udało - stwierdził po meczu - bez fałszywej skromności - gracz holenderskiego PEC Zwolle. Z taką formą jednak kwestią nieodległego czasu wydaje się być zmiana barw klubowych.

Jan Faberski trafi do Realu Madryt? Widzi go tam Wesley Sneijder

Pod wrażeniem Jana Faberskiego jest m.in. legendarny gracz reprezentacji Holandii - Wesley Sneijder. Już jakiś czas temu w rozmowie z "Foot Trackiem" porównywał go do Lamine'a Yamala!

Widziałem go w akcji w poprzednim sezonie, kiedy grał w U-17. Od razu widziałem, że jest wspaniały. Świetny potencjał, znakomity potencjał, świetny skrzydłowy, taki w nowoczesnym stylu

- zachwycał się latem Sneiijder.

Można go porównać do Yamala. W pewnych aspektach są bardzo podobni. W zeszłym poniedziałek zagrał świetny mecz w drużynie Jong Ajax przeciwko Jong PSV. Wszyscy w akademii są z niego bardzo zadowoleni. Jak rozmawiasz z ludźmi z Ajaksu, to wszyscy mówią, że to nasza przyszła gwiazda. To jest wasza, przyszła, polska gwiazda

- dodał Holender, który w przeszłości występował m.in. w wielkim Realu Madryt. Czy Jan Faberski może trafić do "Królewskich"? Słowa Sneijdera chyba nie pozostawiają wątpliwości.

W przyszłości widzę (Faberskiego - red.) w Realu Madryt

- zaznaczył były znakomity rozgrywający.

