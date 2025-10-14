Polska reprezentacja U-21 odniosła spektakularne zwycięstwo nad Szwecją, wysyłając mocny sygnał Włochom.

Młodzi Polacy zdominowali mecz, wygrywając 6:0, a Tomasz Pieńko zdobył trzy bramki.

Po czterech meczach eliminacji EURO, Polska ma komplet punktów i imponujący bilans bramkowy 15-0.

Jakie są szanse Polaków na awans i czy utrzymają swoją fenomenalną formę w kolejnych meczach?

To był prawdziwy pokaz siły i koncert gry w wykonaniu reprezentacji Polski U-21. Nasi młodzi piłkarze nie pozostawili szwedzkim rówieśnikom najmniejszych złudzeń, kto jest lepszy. Dominacja przełożyła się na efektowną wygraną 6:0. To potężny sygnał wysłany w kierunku grupowych rywali.

Demolka w pierwszej połowy. Tak Polacy rozbili Szwedów

Młodzieżowcy już do przerwy prowadzili 3:0, całkowicie odbierając gospodarzom nadzieję na korzystny rezultat. W tym okresie dwie bramki zdobył Tomasz Pieńko. W drugim przypadku wykorzystał rzut karny, który został podyktowany za faul na Oskarze Pietuszewskim. Skrzydłowy Jagiellonii przeprowadził rajd, który rozpoczął na własnej połowie! Za trzecim trafieniem stał Kacper Urbański.

Polacy mieli mecz pod kontrolą. Szwedzi zdołali oddać tylko dwa strzały. Jednak to było za mało na polskiego bramkarza. Był nim Marcel Łubik. Tymczasem polski zespół był bezlitosny. Czwartą bramkę zdobył pomocnik Lecha Poznań Antoni Kozubal. W końcówce spotkania trafił Marcel Krajewski, a już w doliczonym czasie gospodarzy dobił Pieńko. Pomocnik Rakowa przelobował szwedzkiego bramkarza i w ten sposób zakończył mecz z trzema trafieniami.

Perfekcyjne eliminacje. Co czeka kadrę Brzęczka?

Postawa naszej młodzieżówki eliminacjach EURO jest imponująca. Po czterech meczach Polacy mają na koncie 12 punktów i fenomenalny bilans bramkowy 15-0. Pokonali Macedonię Płn. (3:0), Armenię (4:0) i Czarnogórę (2:0), co daje im pozycję lidera. Znakomita forma może okazać się kluczowa. Bezpośrednią przepustkę do EURO wywalczą zwycięzcy grup plus najlepszy zespół z tych, które w grupach zakończą rozgrywki na drugiej pozycji. Pozostałe ekipy z drugich lokat wejdą szans na promocję będą szukać w barażach.14 listopada Biało-czerwoni zagrają z Włochami, a następnie z Macedonią na wyjeździe.

Szwecja U-21 - Polska U-21 0:6

Bramki:

0:1 Pieńko 6. min, 0:2 Pieńko 31. min (karny), 0:3 Kacper Urbański 45. min, 0:4 Kozubal 82. min, 0:5 Krajewski 89. min, 0:6 Pieńko 90+3),

Żółte kartki:

Boudri, Kurtulus, Bjoerklund, Kanga, Vinloef - Krajewski

Sędziował: Oguzhan Cakir (Turcja). Widzów: 1618

Szwecja: Picornell - Antwi (81. Bergvall), Kurtulus, Zaetterstroem, Vinloef - Karlsson (61. Bjoerklund), Samuelsson, Swedberg (22. Njie) - Sonko (61. Kanga), Kusi-Asare (81. Omorowa), Boudri

Polska: Łubik - Krajewski, Matysik (46. Kutwa), Drapiński, Gurgul - Pietuszewski (67. Faberski), Kowalczyk (54. Kocaba), Urbański (67. Duda), Kozubal, Pieńko - Reguła (74. Luberecki)

TOMASZ PIEŃKO SHOW 🔥🇵🇱Niesamowity mecz kadry Jerzego Brzęczka! pic.twitter.com/58dDqHbe9n— TVP SPORT (@sport_tvppl) October 14, 2025

