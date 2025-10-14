- Zwycięstwo Belgii nad Walią zmienia układ sił w walce o Mistrzostwa Świata.
- Polska awansuje do pierwszego koszyka barażowego, co daje jej korzystniejszą pozycję.
- Sprawdź, jak obecny scenariusz baraży wpływa na szanse Biało-Czerwonych na awans!
To był ważny mecz dla Belgów i... Polski. Rywale pokonali na wyjeździe Walię 4:2, a dwie bramki z rzutów karnych zdobył wspomniany De Bruyne. W ten sposób Czerwone diabły pomogły reprezentacji w kontekście walki o wyjazd na mistrzostwa świata.
Polska w pierwszym koszyku barażowym!
W tym momencie Polska wskoczyła do pierwszego koszyka barażowego i zajęła miejsce Walii. To oznacza, że Biało-czerwoni w rywalizacji o przepustkę do finałów trafiliby na słabszych rywali.
Przed wtorkowymi meczami sytuacja prezentuje się tak, że pierwszy koszyk wyglądałby następująco: Włochy, Turcja, Ukraina, POLSKA. W drugim znalazłyby się: Walia, Szkocja, Węgry, Czechy. W trzecim: Słowacja, Albania, Bośnia/Hercegowina, Kosowo. Czwarty koszyk to drużyny z Ligi Narodów czyli: Rumunia, Szwecja, Macedonia Płn., Irlandia Płn.
Zagramy z rywalem z koszyka numer 4
Jednak to wszystko jest płynne i jeszcze może ulec zmianie. Przy obecnym układzie Polska w półfinale baraży rywalizowałby z zespołem z koszyka numer 4 i - co istotne - grałaby z nim u siebie. W finale przeciwnikiem byłby zwycięzca rywalizacji z par utworzonych z koszyka 2. i 3.
Trzeba przyznać, że na razie scenariusze koszyków barażowych wyglądają dla reprezentacji Polski optymistycznie. Oby tak pozostało na koniec zmagań grupowych el. mistrzostw świata. Wiele będzie zależało od meczów z Holandią i Maltą. W każdym razie selekcjoner Jan Urban po wygranej z Litwą był optymistą.
Jan Urban: Ważne było mentalne podeście do Litwy
- Podeszliśmy do tego spotkania, tak jakbyśmy grali z o wiele bardziej wymagającym przeciwnikiem - powiedział Urban po zawodach w TVP Sport. - Bardzo ważne było mentalne podejście do meczu. Drużyna z tego wyszła obronną ręką, traktując zespół gospodarzy z dużym szacunkiem, a jednocześnie z dużą pewnością siebie. Moim zdaniem wynik mógł być i powinien być wyższy. To znaczy, że też możemy poprawić naszą skuteczność - podkreślił szkoleniowiec Polaków.
