Były reprezentant o kadrze Jana Urbana. Zwrócił uwagę na ten element, słusznie?

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2025-10-14 14:44

Reprezentacja Polski pokonała na wyjeździe Litwę 2:0 w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026. Grę kadry ocenił Piotr Rzepka. Były reprezentant Polski chwali selekcjonera Jana Urbana za przywrócenie normalności i wprost mówi o błędach, które popełniano w przeszłości.

Jan Bednarek, Jakub Kiwior

i

Autor: Cyfrasport Jan Bednarek i Jakub Kiwior
  • Reprezentacja Polski odniosła ważne zwycięstwo 2:0 nad Litwą w eliminacjach do MŚ 2026, zajmując drugie miejsce w grupie.
  • Były reprezentant Piotr Rzepka chwali selekcjonera Jana Urbana za przywrócenie "normalności" i pozytywnej atmosfery w kadrze.
  • Zwraca uwagę na poprawę gry defensywnej oraz lepszą współpracę Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, co przekłada się na pewność w obronie.
Reprezentacja Polski wykonała zadanie i przywiozła z Kowna komplet punktów. Zwycięstwo 2:0 nad Litwą w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 sprawia, że Biało-Czerwoni są wiceliderem grupy i znajdują się na dobrej drodze do zapewnienia sobie co najmniej miejsca w barażach. 

Rzepka chwali Urbana. "Wróciła normalność"

Piotr Rzepka zwrócił uwagę na atmosferę panującą w kadrze Jana Urbana. Jego zdaniem obecny selekcjoner skończył z niepotrzebnymi kontrowersjami, które wstrząsały drużyną za poprzednika. Rzepka nie ma wątpliwości, że pozytywne zarządzanie przynosi efekty na boisku.

Urban nie kombinuje – powiedział Piotr Rzepka, cytowany przez PAP. – Nie zarządza kadrą aferami i konfliktem. Zarządza tylko pozytywnymi rzeczami. Jak można było wpaść na pomysł, aby skłócić Lewandowskiego i Zielińskiego, aby przez opaskę kapitana stali się wrogami - dodał.

Obrońcy przestali się bać. Kluczowa zmiana w kadrze

Były reprezentant Polski zauważył również znaczącą poprawę w grze defensywnej. Jego zdaniem obrońcy grają znacznie pewniej i lepiej przewidują ruchy rywali. To duża odmiana, kiedy Polacy męczyli się nawet z niżej notowanymi przeciwnikami na własnym terenie.

Warto też przypomnieć jak u siebie męczyliśmy się z Litwą i Maltą. Nasi obrońcy przestali wreszcie bać się przeciwnika. Potrafią przewidzieć, co on zrobi. Po przejściu do Porto Bednarek i Kiwior świetnie współpracują i stali się innymi zawodnikami – analizował Rzepka, cytowany przez PAP.

Do reprezentacji Polski wróciła normalność

Mimo pozytywnej oceny ekspert tonuje nastroje i przestrzega przed hurraoptymizmem. Zwycięstwo z Litwą to ważny krok, ale najważniejsze mecze dopiero przed kadrą. 

Do reprezentacji Polski wróciła normalność, ale niczego jeszcze nie zawojowaliśmy. Wszystko przed nami. Pod warunkiem, że będziemy twardo stąpać po ziemi – podsumował Rzepka, cytowany przez PAP.

Mecz Litwa-Polska
42 zdjęcia
