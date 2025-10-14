Reprezentacja Polski odniosła ważne zwycięstwo 2:0 nad Litwą w eliminacjach do MŚ 2026, zajmując drugie miejsce w grupie.

Były reprezentant Piotr Rzepka chwali selekcjonera Jana Urbana za przywrócenie "normalności" i pozytywnej atmosfery w kadrze.

Zwraca uwagę na poprawę gry defensywnej oraz lepszą współpracę Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, co przekłada się na pewność w obronie.

Reprezentacja Polski wykonała zadanie i przywiozła z Kowna komplet punktów. Zwycięstwo 2:0 nad Litwą w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 sprawia, że Biało-Czerwoni są wiceliderem grupy i znajdują się na dobrej drodze do zapewnienia sobie co najmniej miejsca w barażach.

Rzepka chwali Urbana. "Wróciła normalność"

Piotr Rzepka zwrócił uwagę na atmosferę panującą w kadrze Jana Urbana. Jego zdaniem obecny selekcjoner skończył z niepotrzebnymi kontrowersjami, które wstrząsały drużyną za poprzednika. Rzepka nie ma wątpliwości, że pozytywne zarządzanie przynosi efekty na boisku.

– Urban nie kombinuje – powiedział Piotr Rzepka, cytowany przez PAP. – Nie zarządza kadrą aferami i konfliktem. Zarządza tylko pozytywnymi rzeczami. Jak można było wpaść na pomysł, aby skłócić Lewandowskiego i Zielińskiego, aby przez opaskę kapitana stali się wrogami - dodał.

Obrońcy przestali się bać. Kluczowa zmiana w kadrze

Były reprezentant Polski zauważył również znaczącą poprawę w grze defensywnej. Jego zdaniem obrońcy grają znacznie pewniej i lepiej przewidują ruchy rywali. To duża odmiana, kiedy Polacy męczyli się nawet z niżej notowanymi przeciwnikami na własnym terenie.

– Warto też przypomnieć jak u siebie męczyliśmy się z Litwą i Maltą. Nasi obrońcy przestali wreszcie bać się przeciwnika. Potrafią przewidzieć, co on zrobi. Po przejściu do Porto Bednarek i Kiwior świetnie współpracują i stali się innymi zawodnikami – analizował Rzepka, cytowany przez PAP.

Do reprezentacji Polski wróciła normalność

Mimo pozytywnej oceny ekspert tonuje nastroje i przestrzega przed hurraoptymizmem. Zwycięstwo z Litwą to ważny krok, ale najważniejsze mecze dopiero przed kadrą.

– Do reprezentacji Polski wróciła normalność, ale niczego jeszcze nie zawojowaliśmy. Wszystko przed nami. Pod warunkiem, że będziemy twardo stąpać po ziemi – podsumował Rzepka, cytowany przez PAP.

