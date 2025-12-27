Najlepszy sędzia świata wybrany! Szymon Marciniak zdobył 55 punktów

- Szymon Marciniak, uznawany za jednego z najlepszych sędziów piłkarskich na świecie, tym razem nie zajął pierwszego miejsca w plebiscycie IFFHS.
- Polski arbiter, dwukrotny zwycięzca tego prestiżowego rankingu, musiał uznać wyższość francuskiego sędziego Clementa Turpina.
- Marciniak zdobył 55 punktów, dzieląc drugie miejsce z innym Francuzem, Francois Letexierem.
- Co mogło wpłynąć na wynik i kto jeszcze znalazł się w czołówce najlepszych sędziów świata? Sprawdź pełną listę TOP10!
Clement Turpin najlepszym sędzią świata. Szymon Marciniak na drugim miejscu
Szymon Marciniak w Polsce deklasuje innych sędziów. Doceniany jest także przez federacje FIFA i UEFA, które regularnie obsadzają go jako głównego arbitra w najważniejszych meczach sezonu. Polak rolę tę pełnił m.in. w pamiętnym finale mundialu 2022 w Katarze. Wówczas po rzutach karnych Argentyna pokonała Francję. Szymon Marciniak w plebiscycie IFFHS dwa razy wybierany został najlepszym sędzią świata (w 2022 i w 2023 roku). W tegorocznym rankingu jednak nasz arbiter musiał uznać wyższość Francuza Clementa Turpina. Polak zdobył 55 punków i ex aequo z innym francuskim sędzią - Francois Letexierem - uplasował się na drugim miejscu. Turpin w plebiscycie Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu uzyskał 65 punków.
O wykształceniu Szymona Marciniaka mówi się bardzo rzadko. Polski sędzia ma się czym chwalić
Szymon Marciniak wywołał kontrowersje w meczu eliminacji mistrzostw świata
Na to, że Szymon Marciniak nie został najlepszym sędzią świata w 2025 roku, wpływ mógł mieć mecz eliminacji mistrzostw świata Szkocja - Dania. Dwie decyzje Polaka wywołały sporo kontrowersji - przyznanie rzutu karnego dla Duńczyków i czerwona kartka dla Rasmusa Kristensena. W pierwszej dziesiątce plebiscytu IFFHS znalazł się tylko jeden sędzia spoza Europy. Jest nim Australijczyk Alireza Faghani. Oto TOP10 najlepszych sędziów wg Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu:
- Clement Turpin (Francja) - 65 pkt
- Francois Letexier (Francja) - 55 pkt
- Szymon Marciniak (Polska) - 55 pkt
- Istvan Kovacs (Rumunia) - 54 pkt
- Michael Oliver (Anglia) - 53 pkt
- Felix Zwayer (Niemcy) - 45 pkt
- Slavko Vincić (Słowenia) - 41 pkt
- Alireza Faghani (Australia) - 25 pkt
- Maurizio Mariani (Włochy) - 25 pkt
- Sandro Schaerer (Szwajcaria) - 12 pkt