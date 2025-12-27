Najlepszy sędzia świata wybrany! Szymon Marciniak zdobył 55 punktów

Piotr Lekszycki
2025-12-27 12:40

Szymon Marciniak od lat zalicza się do ścisłej czołówki wśród najlepszych piłkarskich sędziów na świecie. Tym razem jednak to nie Polakowi przypadła palma pierwszeństwa. W plebiscycie organizowanym przez Międzynarodową Federację Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) za rok 2025 Marciniak zdobył 55 punków. To nie wystarczyło do zwycięstwa. Kto został wybrany najlepszym sędzią świata?

  • Szymon Marciniak, uznawany za jednego z najlepszych sędziów piłkarskich na świecie, tym razem nie zajął pierwszego miejsca w plebiscycie IFFHS.
  • Polski arbiter, dwukrotny zwycięzca tego prestiżowego rankingu, musiał uznać wyższość francuskiego sędziego Clementa Turpina.
  • Marciniak zdobył 55 punktów, dzieląc drugie miejsce z innym Francuzem, Francois Letexierem.
  • Co mogło wpłynąć na wynik i kto jeszcze znalazł się w czołówce najlepszych sędziów świata? Sprawdź pełną listę TOP10!

Clement Turpin najlepszym sędzią świata. Szymon Marciniak na drugim miejscu

Szymon Marciniak w Polsce deklasuje innych sędziów. Doceniany jest także przez federacje FIFA i UEFA, które regularnie obsadzają go jako głównego arbitra w najważniejszych meczach sezonu. Polak rolę tę pełnił m.in. w pamiętnym finale mundialu 2022 w Katarze. Wówczas po rzutach karnych Argentyna pokonała Francję. Szymon Marciniak w plebiscycie IFFHS dwa razy wybierany został najlepszym sędzią świata (w 2022 i w 2023 roku). W tegorocznym rankingu jednak nasz arbiter musiał uznać wyższość Francuza Clementa Turpina. Polak zdobył 55 punków i ex aequo z innym francuskim sędzią - Francois Letexierem - uplasował się na drugim miejscu. Turpin w plebiscycie Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu uzyskał 65 punków. 

O wykształceniu Szymona Marciniaka mówi się bardzo rzadko. Polski sędzia ma się czym chwalić

W galerii prezentujemy zdjęcia Szymona Marciniaka z żoną

Szymon Marciniak z żoną
12 zdjęć

Szymon Marciniak wywołał kontrowersje w meczu eliminacji mistrzostw świata

Na to, że Szymon Marciniak nie został najlepszym sędzią świata w 2025 roku, wpływ mógł mieć mecz eliminacji mistrzostw świata Szkocja - Dania. Dwie decyzje Polaka wywołały sporo kontrowersji - przyznanie rzutu karnego dla Duńczyków i czerwona kartka dla Rasmusa Kristensena. W pierwszej dziesiątce plebiscytu IFFHS znalazł się tylko jeden sędzia spoza Europy. Jest nim Australijczyk Alireza Faghani. Oto TOP10 najlepszych sędziów wg Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu: 

  • Clement Turpin (Francja) - 65 pkt
  • Francois Letexier (Francja) - 55 pkt
  • Szymon Marciniak (Polska) - 55 pkt
  • Istvan Kovacs (Rumunia) - 54 pkt
  • Michael Oliver (Anglia) - 53 pkt
  • Felix Zwayer (Niemcy) - 45 pkt
  • Slavko Vincić (Słowenia) - 41 pkt
  • Alireza Faghani (Australia) - 25 pkt
  • Maurizio Mariani (Włochy) - 25 pkt
  • Sandro Schaerer (Szwajcaria) - 12 pkt
