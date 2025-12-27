Najlepszy sędzia świata wybrany! Szymon Marciniak zdobył 55 punktów

Szymon Marciniak, uznawany za jednego z najlepszych sędziów piłkarskich na świecie, tym razem nie zajął pierwszego miejsca w plebiscycie IFFHS.

Polski arbiter, dwukrotny zwycięzca tego prestiżowego rankingu, musiał uznać wyższość francuskiego sędziego Clementa Turpina.

Marciniak zdobył 55 punktów, dzieląc drugie miejsce z innym Francuzem, Francois Letexierem.

Co mogło wpłynąć na wynik i kto jeszcze znalazł się w czołówce najlepszych sędziów świata? Sprawdź pełną listę TOP10!

Clement Turpin najlepszym sędzią świata. Szymon Marciniak na drugim miejscu

Szymon Marciniak w Polsce deklasuje innych sędziów. Doceniany jest także przez federacje FIFA i UEFA, które regularnie obsadzają go jako głównego arbitra w najważniejszych meczach sezonu. Polak rolę tę pełnił m.in. w pamiętnym finale mundialu 2022 w Katarze. Wówczas po rzutach karnych Argentyna pokonała Francję. Szymon Marciniak w plebiscycie IFFHS dwa razy wybierany został najlepszym sędzią świata (w 2022 i w 2023 roku). W tegorocznym rankingu jednak nasz arbiter musiał uznać wyższość Francuza Clementa Turpina. Polak zdobył 55 punków i ex aequo z innym francuskim sędzią - Francois Letexierem - uplasował się na drugim miejscu. Turpin w plebiscycie Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu uzyskał 65 punków.

Szymon Marciniak wywołał kontrowersje w meczu eliminacji mistrzostw świata

Na to, że Szymon Marciniak nie został najlepszym sędzią świata w 2025 roku, wpływ mógł mieć mecz eliminacji mistrzostw świata Szkocja - Dania. Dwie decyzje Polaka wywołały sporo kontrowersji - przyznanie rzutu karnego dla Duńczyków i czerwona kartka dla Rasmusa Kristensena. W pierwszej dziesiątce plebiscytu IFFHS znalazł się tylko jeden sędzia spoza Europy. Jest nim Australijczyk Alireza Faghani. Oto TOP10 najlepszych sędziów wg Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu:

Clement Turpin (Francja) - 65 pkt

Francois Letexier (Francja) - 55 pkt

Szymon Marciniak (Polska) - 55 pkt

Istvan Kovacs (Rumunia) - 54 pkt

Michael Oliver (Anglia) - 53 pkt

Felix Zwayer (Niemcy) - 45 pkt

Slavko Vincić (Słowenia) - 41 pkt

Alireza Faghani (Australia) - 25 pkt

Maurizio Mariani (Włochy) - 25 pkt

Sandro Schaerer (Szwajcaria) - 12 pkt

