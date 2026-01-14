Tajemnicza śmierć polskiego piłkarza. "Padł ofiarą brutalnego przestępstwa". Jego ciało znajduje się w Szwajcarii!

Polski piłkarz Jakub Hajduk, znany z gry w niższych ligach, zmarł tragicznie w Szwajcarii w wieku 35 lat.

Matka piłkarza poinformowała, że jej syn "padł ofiarą brutalnego przestępstwa", co czyni okoliczności jego śmierci bardzo tajemniczymi.

Rodzina zorganizowała zbiórkę pieniędzy, aby sprowadzić ciało do Polski i zorganizować pogrzeb.

Nie żyje Jakub Hajduk. "Padł ofiarą brutalnego przestępstwa"

Jakub Hajduk nie żyje. Polski piłkarz miał 35 lat. Swego czasu robił furorę w niższych ligach. Swego czasu nawet - w barwach Wiernej Małogoszcz - był najlepszym strzelcem drużyny w grupie małopolsko-świętokrzyskiej III ligi. Później występował w innych znanych w regionie klubach: Neptun Końskie, Partyzant Radoszyce czy Sokół Górnik Rykoszyn. Kilka lat temu Jakub Hajduk zdecydował się zawiesić buty na kołku i wyjechał zarabiać na chleb do Szwajcarii. Życie na obczyźnie zakończyło się tragicznie.

Mój syn Jakub Hajduk zginął tragicznie w Szwajcarii – padł ofiarą brutalnego przestępstwa. Jego śmierć była nagła, niespodziewana i odebrała nam wszystko, co najcenniejsze

- napisała mama byłego gracza Wiernej Małogoszcz.

Nie żyje Jakub Hajduk. Rodzina uruchomiła zbiórkę pieniędzy

Śmierć piłkarza jest bardzo tajemnicza. Wiadomo, że ciało Jakuba Hajduka cały czas znajduje się w Szwajcarii. Bliscy zmarłego uruchomili zbiórkę pieniędzy, by móc sprowadzić zwłoki do Polski i zorganizować godny pogrzeb. Zmarłego piłkarza wspominają jego znajomi z czasów, gdy grał w polskich klubach.

Jestem w szoku, trudno pogodzić się z tym, co się stało. Przez dwa lata pracowałem z Kubą w Sokole Rykoszyn. Bardzo uprzejmy, kontaktowy chłopak

mówił cytowany przez portal echodnia.eu Paweł Wijas, trener Piaskowianki Piaski. - Pogodny, miły, życzliwy. Świetny człowiek i kolega z boiska - tak z kolei Jakuba Hajduka zapamiętał Sebastian Hajduk, zawodnik, który grał m.in. w Wiernej Małogoszcz i Neptunie Końskie.

