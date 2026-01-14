Nie żyje słynny piłkarz Chelsea Londyn. Absolutna legenda

Nie żyje Eddie McCreadie, człowiek, który na zawsze zapisał się w sercach fanów "The Blues". Chelsea Londyn w swojej bogatej historii miała wielu znakomitych zawodników, jednak tylko nieliczni stali się klubowymi legendami. Bez wątpienia do tych ostatnich zalicza Eddie McCreadie. Szkocki obrońca występował w Chelsea przez 11 lat i rozegrał w jej barwach 330 meczów w lidzie. Z zespołem zdobył m.in. Puchar Anglii w 1970 roku i Puchar Ligi w 1965 roku (w finale zdobył zwycięską bramkę). Eddie McCreadie był także ważną postacią dla reprezentacji Szkocji, w której zaliczył 23 występy. W 1967 roku zagrał w słynnym meczu z Anglią na Wembley, który Szkoci wygrali 3:2. Spotkanie to było nazywane meczem o "nieoficjalne mistrzostwo świata". Poza zakończeniu kariery piłkarskiej Eddie McCreadie był m.in. szkoleniowcem Chelsea (w latach 1975-1977). Klub w specjalnym wpisie na Facebooku pożegnał swoją legendę.

Legendarny polski sportowiec PRL nie żyje. Zmarł na plaży! Dramatyczne okoliczności śmierci

Chelsea Football Club opłakuje dziś stratę jednej z największych postaci w naszej historii, Eddie'ego McCreadiego. Przesyłamy serdeczne kondolencje całej rodzinie i przyjaciołom Eddiego w tym niesamowicie smutnym czasie

- czytamy.

Galeria: Ikony na Gali Mistrzów Sportu. Pyrek, Jędrzejczak, Kozakiewicz, Siódmiak i inni