Robert Lewandowski spytany o Legię i Lecha. Odpowiedział wprost. Trzy razy "nie"

Robert Lewandowski, pytany o powrót do polskich klubów, jasno określił swoje stanowisko.

Piłkarz FC Barcelony odniósł się do możliwości powrotu do Lecha Poznań, gdzie rozpoczynał karierę, oraz do kupienia Legii Warszawa, w której nie zrobiono użytku z jego talentu.

Czy "Lewy" widzi się ponownie w Ekstraklasie i dlaczego trzykrotnie powiedział "nie" na pytanie o kupno Legii? Odpowiedź może zaskoczyć!

Robert Lewandowski u Bogdana Rymanowskiego spytany o powrót do Lecha Poznań

Robert Lewandowski w wieku 37 lat ciągle jest najlepszym piłkarzem reprezentacji Polski i czołowym zawodnikiem FC Barcelona. Wiele jednak mówi się o tym, że "Lewy" po zakończeniu sezonu 2025/26 opuści Barcę. Ostatnio zainteresowanie naszym napastnikiem miało wyrazić amerykańskie Chicago Fire. Wcześniej Roberta Lewandowskiego łączono m.in. z AC Milan, Atletico Madryt czy Manchesterem United. On sam jednak chyba najbardziej chciałby pozostać w Katalonii, nawet ze znacznie obniżoną pensją. A czy jest możliwy powrót piłkarza do Lecha Poznań, w którym de facto zaczęła się jego wielka kariera?

Robert Lewandowski wystrojony i wystylizowany na profesora nagle pojawił się w Polsce. Powód był wyjątkowy

Nie dźwignąłbym tego, nie dźwignąłbym tej presji (śmiech). Chyba już wolę spokojnie sobie dożyć

- powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. W długim wywiadzie pojawił się też wątek Legii Warszawa.

Robert Lewandowski spytany o zakup Legii Warszawa. Padło trzy razy "nie"

Z "Wojskowymi" kapitan naszej reprezentacji ma znacznie gorsze wspomnienia niż z Lechem, mimo tego że Robert Lewandowski urodził się w Warszawie. W Legii grał tylko w rezerwach, bo trenerzy nie widzieli go w pierwszej drużynie. Teraz Bogdan Rymanowski spytał "Lewego" o to, czy nie chciałby... kupić stołecznego klubu.

Wyobraź sobie, że Legia Warszawa jest na sprzedaż. Kupujesz ją od Dariusza Mioduskiego? Stać cię przecież spokojnie. Czy nie?

- zagaił dziennikarz. Robert Lewandowski swoją odpowiedzią nie pozostawił wątpliwości. Słowo "nie" padło aż trzy razy.

Nie, nie, nie. To jest ciężki biznes. Oczywiście, ja widziałem, jak są zarządzane kluby na najwyższym poziomie. Widzę, jakie błędy w polskiej piłce są popełniane, na co nie zwraca się uwagi, i też widzę w szkoleniu dużo rzeczy

- odparł.

