Robert Lewandowski rozgrywa obecnie czwarty sezon w barwach FC Barcelona. Jego kontrakt wygasa jednak latem i w Hiszpanii sporo mówi się o tym, że nie zostanie przedłużony. To napędza spekulacje o przyszłości "Lewego", który w wieku 37 lat wciąż imponuje formą w Barcelonie. Od dłuższego czasu nie może narzekać na zainteresowanie między innymi z Arabii Saudyjskiej. I to właśnie arabska odsłona portalu 365scores skontaktowała się z agentem Lewandowskiego - Pinim Zahavim. Ten skomentował głośne spekulacje dotyczące Polaka.

- Kontrakt Lewandowskiego z Barceloną wygasa latem 2026 roku i na razie nie ma w tej sprawie żadnych decyzji. Musimy poczekać i zobaczyć, co wydarzy się w nadchodzących dniach - podkreślił słynny piłkarski agent, który odegrał dużą rolę przy przenosinach Lewandowskiego z Bayernu Monachium do Barcelony.

Czy przyszłość najlepszego polskiego piłkarza związana jest z Arabią Saudyjską? Dziennikarze 365scores Arabic skorzystali z okazji, aby zapytać o to u źródła.

- Nie ma żadnych oficjalnych negocjacji z saudyjskimi klubami. Na razie nie ma żadnych ofert - uciął temat doświadczony agent.

Pamiętajmy jednak, że jesteśmy na początku długiego sezonu, a do czerwca jeszcze wiele miesięcy - i ważnych meczów Barcelony. Przyszłość Lewandowskiego z pewnością będzie w tym czasie jednym z najgorętszych tematów, ale na jakiekolwiek konkrety będzie trzeba poczekać. W ostatnim czasie głośno było już o zainteresowaniu Polakiem ze strony AC Milan. Hiszpańskie media przekonują z kolei, że Anna Lewandowska "naciska" na męża, aby zostać w Katalonii. A to dopiero początek tej sagi...

