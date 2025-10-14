Piłkarze Barcelony reagują na wieści o odejściu Lewandowskiego! Media ujawniają

Lewandowski ma odejść z Barcelony. Tak zareagowała szatnia

O tym, że Robert Lewandowski nie przedłuży kontraktu z Barceloną, hiszpański dziennik „Sport” informował już na początku września. Później pojawiały się kolejne plotki na ten temat – Polaka miały kusić kluby z Arabii Saudyjskiej, ale pojawił się też wątek AC Milan. Wówczas w kolejnych doniesieniach hiszpańskiej prasy pojawiły się informacje, że władze Barcelony mają być złe na Lewandowskiego, że ten chciałby wybrać klub z europejskiego topu, a nie „emeryturę” w Arabii. Sprawa nie była oczywiści oficjalnie komentowana przez klub czy samego zawodnika, oprócz kilku zdań Deco, który zauważył, że październik to nie czas na rozmowy o przedłużaniu kontraktów – choć można było odczuć, że Lewandowski nie będzie miał raczej co liczyć na nowy kontrakt.

Teraz ponownie „Sport” przekazał, że Barcelona podjęła już decyzję o tym, że nie przedłużą Lewandowskiemu kontraktu, wygasającego 30 czerwca 2026 roku. Teraz dziennik „El Desmaque” szerzej odnosi się do tego zagadnienia i przekazał więcej szczegółów, a dokładniej co miało wydarzyć się w szatni, gdy informacja o decyzji klubu dotarła do piłkarzy. – W szatni wiadomość została przyjęta stosunkowo spokojnie – napisano i wyjaśniono skąd ta umiarkowana reakcja – Lewandowski stracił na znaczeniu w tym sezonie, grając w wyjściowym składzie w mniej niż połowie meczów i dzieląc minuty z Ferranem Torresem, który bardziej mobilny i oddany w grze pressingiem zdobył zaufanie trenera – dodano.

„El Desmaque” podkreśla jednak, że wciąż Lewandowski cieszy się uznaniem innych piłkarzy. – Szacunek dla doświadczonego napastnika jest niezmienny – czytamy. Warto pamiętać, że mimo mniejszej liczby minut i większości meczów rozgrywanych w roli rezerwowego, Lewandowski pozostaje drugim najlepszym strzelcem Barcelony z 4 golami na koncie. Najlepszy pod tym względem Ferran Torres ma 5 bramek, choć rozegrał jedno spotkanie więcej i około dwa razy więcej minut. Łącznie Lewandowski rozegrał do tej pory 156 meczów w barwach Barcelony i strzelił imponujące 105 bramek oraz dołożył do tego 20 asyst.

