Robert Lewandowski żegna się z FC Barcelona! To dlatego klub nie przedłuży z nim kontraktu, wszystko jasne

Rafał Mandes
Rafał Mandes
2025-10-13 10:44

Wszystko wskazuje na to, że trwający sezon będzie ostatnim dla Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona. Jak donosi znany hiszpański dziennikarz David Sánchez, decyzja o rozstaniu napastnika z klubem została już podjęta – zarówno przez zawodnika, jak i władze Blaugrany. Powód? Nie forma sportowa...

Robert Lewandowski

i

Autor: Associated Press Robert Lewandowski

- Krążyły pogłoski i spekulacje w Barcelonie, że Lewandowski nie pozostanie w klubie w przyszłym sezonie. Wygląda na to, że decyzja jest już praktycznie przesądzona - zdradził Sánchez cytowany przez portal marca.com. Napastnik miał jeszcze opcję przedłużenia kontraktu o rok, jednak obie strony ustaliły, że od 30 czerwca Lewandowski nie będzie już zawodnikiem Barcelony.

Dziennikarz podkreśla, że rozstanie nie wynika z obniżki formy. – Nie chodzi o jego poziom sportowy. Od pierwszego do ostatniego dnia był zawodnikiem najwyższej klasy. To decyzja związana z wiekiem, a nie z umiejętnościami – dodał.

Lewandowski, od momentu przybycia na Camp Nou w 2022 roku, imponował profesjonalizmem i skutecznością. Sánchez zwraca uwagę na jego wkład w zespół. - Zachowywał się jak prawdziwy profesjonalista i regularnie zdobywał bramki, za co Joan Laporta zapłacił 50 milionów euro. To była inwestycja, która przyniosła oczekiwane efekty.

Warto przypomnieć kontekst transferu. Barcelona w 2022 roku znajdowała się w trudnej sytuacji finansowej, a mimo to udało się jej sprowadzić jednego z najlepszych napastników ostatniej dekady. Ten ruch pokazał, że Blaugrana wciąż potrafiła działać strategicznie i przyciągać gwiazdy światowego formatu.

Teraz przed Barceloną stoi poważne wyzwanie – znalezienie godnego następcy Lewandowskiego. – Zobaczymy, czy następny napastnik przychodzący do Barcelony będzie w stanie nie tyle go przewyższyć, co choćby zrównać się z nim pod względem zdobywanych bramek – podkreśla Sánchez.

ROBERT LEWANDOWSKI
FC BARCELONA