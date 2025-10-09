Gigantyczny dług Barcelony. Wciąż nie zapłacili Bayernowi za Lewandowskiego!

Barcelona wciąż jest winna Bayernowi pieniądze za Lewandowskiego!

Robert Lewandowski przeniósł się do Barcelony z Bayernu Monachium latem 2022 roku. Negocjacje trwały długo, ponieważ bawarski klub nie miał specjalnego interesu w sprzedaży Polaka, ale sam zawodnik oraz Barcelona mocno na to naciskały i w końcu oba kluby doszły do porozumienia, ale Bayern wynegocjował całkiem dobrą cenę za już powoli starzejącego się napastnika. Ostatecznie „Duma Katalonii” przystała na 45 mln euro plus 5 mln euro zmiennych, które miała zapłacić Bayernowi. Jak jednak wynika z raportu finansowego klubu, kwota ta... wciąż nie została w pełni uregulowana! Choć i tak zaległość za polskiego napastnika nie jest największą w katalońskim klubie.

Szczegółowe informacje na temat zaległości transferowych Barcelony przekazał dziennik „Sport”. Ujawnił on, że łącznie wynoszą one aż 159 mln euro! Na największe pieniądze wciąż czeka angielskie Leeds, które sprzedało Barcelonie Raphinhę za 58 mln euro, ale wciąż nie dostało jeszcze 41,9 mln euro! Sevilla z kolei wciąż czeka na 24,5 z 50 mln euro za Julesa Kounde. Podobne pieniądze Barcelona winna jest też właśnie Bayernowi Monachium za Roberta Lewandowskiego – z 45 mln euro „Duma Katalonii” wypłaciła dopiero 25 mln, a do tego nie zostały wypłacone też wspomniane wcześniej zmienne – te mają być rozdzielone też między polskie kluby, którym należy się ekwiwalent za wyszkolenie Lewandowskiego.

Co ciekawe, sama Barcelona... też może dochodzić od innych podmiotów spłaty długów, choć kwota ta nie pokrywa się nawet w połowie, ze zobowiązaniami. Zaległości innych wobec Barcelony to 64,1 mln euro. Ostatecznie, sumując wszelkie przychody i wydatki Barcelony, ta zamknęła ostatni okres z 17 milionową stratą. Jeśli szukać pozytywów, to zmniejszyło się jednak zadłużenie klubu o 90 mln euro, do bagatela 469 mln euro.

