FC Barcelona – Atletico: Ale pudło! Fatalny rzut karny Roberta Lewandowskiego [WIDEO]

Robert Lewandowski zmarnował rzut karny w meczu Barcelona - Atletico Madryt

Kapitan reprezentacji Polski podszedł do jedenastki i huknął wysoko, wysoko ponad bramką

Fani nie mieli dla niego litości w internecie

FC Barcelona - Atletico Madryt: Fatalne pudło Lewandowskiego [WIDEO]

Co zrobił Robert Lewandowski? Gwiazdor Barcelony miał doskonałą okazję, by wyprowadzić "Dumę Katalonii" na prowadzenie. Mecz FC Barcelona - Atletico Madryt nie rozpoczął się dla gospodarzy najlepiej. Baena po fatalnym błędzie Cubarsiego wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. FC Barcelona odpowiedziała błyskawicznie za sprawą znakomitego na boisku Raphinhy.

Szansę na wyprowadzenie gospodarzy na prowadzenie miał Robert Lewandowski. Dani Olmo wpadł w pole karne i został faulowany przez jednego z piłkarzy Atletico Madryt. Piłkę szybko wziął Lewandowski. Polak spokojnie ułożył sobie miejsce do oddania strzału.

Rozbieg Polaka i charakterystyczne dreptanie pojawiło się i tym razem! Jan Oblak rzucił się w inną stronę, ale nie było to konieczne. Robert Lewandowski strzelił jak w futbolu amerykańskim, bardzo wysoko ponad poprzeczką. Fani byli załamani. FC Barcelona mogła wyjść na prowadzenie w trakcie trudnej rywalizacji z wymagającym przeciwnikiem.