Legendarny gracz FC Barcelona kończy karierę! Leo Messi jest załamany. Koniec epoki!

Jordi Alba, wieloletni partner Leo Messiego z FC Barcelona i Interu Miami, ogłosił zakończenie kariery po sezonie w Major League Soccer.

Alba grał w Barcelonie przez 11 lat, zdobywając sześć tytułów mistrza ligi, pięć Pucharów Króla, Ligę Mistrzów (2014/2015) i klubowe mistrzostwo świata w 2015 roku.

Leo Messi wyraził smutek z powodu decyzji Alby, wspominając liczne asysty i wspólną grę, która była kluczowa dla jego sukcesów.

Alba był również ważnym graczem reprezentacji Hiszpanii, zdobywając mistrzostwo Europy w 2012 roku i Ligę Narodów 2022/2023, łącznie rozgrywając 93 mecze i strzelając 10 goli.

Leo Messi po decyzji swojego kolegi jest załamany. Jeden z najlepszych zawodników w historii futbolu nie osiągnąłby tyle bez wsparcia wspaniałych partnerów z drużyny. Szczególnie widoczne było to w Katalonii. W Poza Leo Messim w składzie FC Barcelona znajdowały się takie gwiazdy jak: Xavi, Carles Puyol, Andres Iniesta czy wspomniany Jordi Alba. Ten ostatni z Argentyńczykiem grał także w Interze Miami. Po tym, gdy legendarny gracz FC Barcelona poinformował o zakończeniu kariery, Leo Messi zamieścił piękny wpis w mediach społecznościowych, który jest swego rodzaju hołdem dla Jordiego Alby.

Dzięki Ci, Jordi. Będę za tobą bardzo tęsknił. Po tylu wspólnych chwilach dziwnie będzie patrzeć w lewo i nie widzieć cię tam. To niesamowite, ile asyst mi podałeś przez te wszystkie lata... Kto mi teraz będzie podawał piłki???

- napisał Leo.

Jordi Alba kariera, sukcesy, statystyki. Jego podania do Leo Messiego trudno zliczyć

36-letni Jordi Alba buty na kołku ostatecznie zawiesi po trwającym sezonie w amerykańskiej Major League Soccer. Hiszpan trafił do tego klubu w 2023 roku, po 11 latach gry w FC Barcelona. W ekipie z Katalonii sześciokrotnie wygrywał rozrywki ligowe i pięciokrotnie sięgał po Puchar Króla. Z Bluagraną zwyciężał też w Lidzie Mistrzów (2014/2015) i zdobył klubowe mistrzostwo świata w 2015 roku. Łącznie w Barcelonie rozegrał ponad 300 meczów, w których strzelił 17 goli. Podań, które otwierały drogę do bramki Leo Messiemu, trudno zliczyć... Z kolei w reprezentacji Hiszpanii Jordi Alba sięgnął do mistrzostwo Europy w 2012 roku. Wygrał też Ligę Narodów 2022/2023. W narodowych barwach rozegrał 93 mecze i zdobył 10 goli, co jak na lewego obrońcę jest bardzo dobrym wynikiem. Dwa lata temu Alba zrezygnował z gry w reprezentacji.

W galerii prezentujemy zdjęcia Leo Messiego i Jordiego Alby

