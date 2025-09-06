Nagłe wieści gruchnęły o Lewandowskim! Barcelona podjęła sensacyjną decyzję, to koniec

Ostatni sezon Robert Lewandowskiego w Barcelonie?

Lewandowski obecnie rozgrywa czwarty rok umowy z Blaugraną, która wygasa 30 czerwca 2026 roku. Według gazety zarówno zawodnik, jak i klub planują zakończyć współpracę właśnie w tym terminie. Aby kapitan reprezentacji Polski został dłużej, musiałoby dojść do dużych zmian, choć – jak podkreślono – przy tak długim okresie do końca kontraktu żaden scenariusz nie jest całkowicie wykluczony.

21 sierpnia napastnik skończył 37 lat, a w Hiszpanii coraz częściej pojawiają się głosy, że nie będzie już odgrywał kluczowej roli w zespole. Choć wciąż gwarantuje wysoki poziom, działacze Barcelony chcą myśleć o przyszłości i przygotować naturalnego następcę na środku ataku.

Media typują następców Lewandowskiego w Barcelonie

W mediach przewijały się nazwiska takie jak Erling Haaland, Julian Alvarez czy Viktor Gyökeres, jednak przy obecnych problemach finansowych Barcelony ich sprowadzenie jest niemal niemożliwe. Dlatego większy nacisk położono na zawodników, których Hansi Flick ma do dyspozycji. Najpoważniejszym kandydatem do przejęcia roli „dziewiątki” jest Ferran Torres. Pod okiem niemieckiego trenera coraz lepiej odnajduje się na tej pozycji i już teraz często zastępuje Lewandowskiego w wyjściowym składzie.

25-letni Torres udowodnił w końcówce poprzedniego sezonu, że potrafi zdobywać gole i zapewniać Barcelonie punkty. Obecnie również nie zawodzi, co poskutkowało częstszym sadzaniem „Lewego” na ławce.

„Ten sezon to dla Torresa prawdziwy sprawdzian – musi pokazać, że jest gotów zostać podstawowym napastnikiem Barcelony. Zaufali mu Deco i Flick, a teraz wszystko zależy od niego. Jeśli wykorzysta swoją szansę, nie będzie konieczności sprowadzania nowej gwiazdy. Jeśli jednak rozczaruje, latem priorytety transferowe mogą ulec zmianie” – podsumowuje Sport.es.