Zbigniew Boniek rozpalił internet. Wytypował wynik meczu z Finlandią

Zbigniew Boniek typuje wynik meczu Polska - Finlandia

Polacy zajmują obecnie drugą pozycję w grupie G, mając tyle samo punktów co liderująca Holandia i trzeci w tabeli Finowie. Starcie z drużyną z północy może okazać się kluczowe w walce o drugą lokatę, która daje prawo gry w marcowych barażach.

Czerwcowy pojedynek w Helsinkach zakończył się porażką Biało-Czerwonych 1:2, a jego konsekwencją była dymisja ówczesnego selekcjonera Michała Probierza. Tym razem stawką jest rewanż, który zapowiada się na niezwykle trudny. Innego zdania jest jednak Boniek.

ZOBACZ TEŻ: Ważna informacja przed meczem Polska - Finlandia! PZPN wydał komunikat

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnik Zabrze Następne pytanie

– Z Finlandią widzę spokojne 3–4:0 – napisał były prezes PZPN na platformie X. Jego słowa wywołały burzliwą dyskusję w sieci.

Polacy dobrze rozpoczęli współpracę z nowym selekcjonerem Janem Urbanem, remisując w Rotterdamie z Holandią 1:1. Według wyliczeń statystyków szanse na zwycięstwo w grupie wynoszą zaledwie 5,4 proc., ale znacznie wzrosły te na udział w barażach – obecnie oceniane są na 74 proc. W meczu z Oranje gospodarze dominowali w pierwszej połowie, jednak po przerwie spuścili z tonu, a cenny punkt drużynie Urbana zapewnił efektownym trafieniem Matty Cash.

ZOBACZ TEŻ: Kumpel Lewandowskiego z boiska został jego trenerem! Wielkie nazwisko wróciło do Barcelony

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.