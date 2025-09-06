Ważna informacja przed meczem Polska - Finlandia! PZPN wydał komunikat

Pierwszy mecz Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski to była prawdziwa sensacja. "Biało-czerwoni" w starciu z Holandią jeszcze przed pierwszym gwizdkiem byli skazani na porażkę. Tak się nie stało, co więcej ekipa z Robertem Lewandowskim w składzie wywalczyła jeden punkt, a bohaterem tego starcia był Matty Cash, który popisał się fenomenalnym strzałem pokonując bramkarza rywali.

Urban zdecydowanie po meczu z Holandią

Na gorąco po meczu wypowiedział się selekcjoner reprezentacji Polski w rozmowie z "TVP Sport".

- Były dobre momenty. Na pewno z wyniku możemy być zadowoleni. Jest wiele do poprawy. Wiedzieliśmy, że w wielu fazach meczu będziemy zdominowani przez Holendrów i będziemy mieli szansę na kontrataki. Nie było nie wiadomo ile sytuacji, ale momenty, gdy fajnie wychodziliśmy z kontratakiem i brakowało tylko ostatniego podania - rzucił Urban.

PZPN z komunikatem przed meczem Polska - Finlandia! Wiadomo co ze zdrowiem podopiecznych Jana Urbana

Mecz Polski z Holandią był bardzo wymagający, a przede wszystkim nie brakowało niespodzianek w kadrze. Od pierwszych minut na murawie pojawił się debiutant - Przemysław Wiśniewski, który pokazał się z dobrej strony. Niestety nie mógł dokończyć spotkania przez problemy zdrowotne.

Kibice zastanawiali się, czy Urban na mecz z Finlandią będzie miał do dyspozycji wszystkich piłkarzy. Rzecznik reprezentacji Polski - Emil Kopański uspokoił wszystkich w trakcie rozmowy z "TVP Sport".

- Wszyscy zawodnicy są zdrowi i będą do dyspozycji selekcjoner przed niedzielnym spotkaniem - przekazał rzecznik.

Początek meczu Polska - Finlandia został zaplanowany na 7 września o godzinie 20:45.