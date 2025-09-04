Reprezentacja Polski zremisowała z Holandią w meczu, który obfitował w dramatyczne zwroty akcji.

Mimo dominacji Holendrów i błędu w obronie, Polacy zdołali odrobić straty, a Robert Lewandowski opuścił boisko.

W końcówce spotkania Matty Cash zdobył spektakularną bramkę, zapewniając Polsce cenny punkt.

Jakie były kluczowe momenty tego emocjonującego spotkania?

Dominacja Holendrów i błąd przy rzucie rożnym

Od pierwszych minut to Holendrzy narzucili swój styl gry, długo utrzymując się przy piłce i stwarzając zagrożenie pod polską bramką. Już w 13. minucie Biało-Czerwoni mieli mnóstwo szczęścia, gdy po rykoszecie piłka trafiła w słupek bramki strzeżonej przez Łukasza Skorupskiego. Niestety, co nie udało się wtedy, powiodło się kwadrans później.

W 28. minucie padła bramka dla gospodarzy. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego fatalny błąd w wyjściu na przedpole popełnił Skorupski, co bezwzględnie wykorzystał Denzel Dumfries, pakując piłkę głową do siatki. Polacy próbowali odpowiadać – najbliżej szczęścia był Piotr Zieliński po indywidualnej akcji oraz Sebastian Szymański, który nieczysto uderzył piłkę głową po dobrym dośrodkowaniu Nicoli Zalewskiego.

Lewandowski opuszcza boisko. Zmiana dała impuls

Druga połowa również rozpoczęła się od niepewnej gry Polaków w defensywie. W 58. minucie Nicola Zalewski niepotrzebnie dryblował we własnym polu karnym, co niemal zakończyło się utratą drugiej bramki. Widząc, że gra w ataku się nie klei, selekcjoner Jan Urban zareagował.

W 63. minucie doszło do kluczowej zmiany. Boisko opuścił kapitan, Robert Lewandowski, który tego dnia nie miał praktycznie ani jednej okazji do oddania strzału. W jego miejsce na murawie pojawił się Karol Świderski. Mimo zmiany, polscy kibice zgromadzeni na stadionie w Rotterdamie głośno skandowali imię napastnika Barcelony, doceniając jego obecność na boisku.

Niewiarygodny gol Casha! Polacy wyrównują!

Kiedy wydawało się, że Polacy nie zdołają już odwrócić losów meczu, w 80. minucie przeprowadzili fantastyczną akcję. Wprowadzony na boisko Kamil Grosicki popisał się kapitalnym przepuszczeniem piłki między nogami w pole karne. Ta trafiła do Karola Świderskiego, który odegrał do Matty'ego Casha. Wahadłowy reprezentacji Polski huknął potężnie, nie dając szans bramkarzowi i umieszczając piłkę w samym okienku!

Radość na chwilę przerwała analiza VAR, gdyż sędziowie sprawdzali jeszcze, czy Cash nie znajdował się na minimalnym spalonym. Po chwili niepewności gol został jednak potwierdzony i Polacy doprowadzili do wyrównania na 1:1. Takim rezultatem to spotkanie się zakończyło.

Jan Tomaszewski wspomina pamiętne mecze Polska - Holandia