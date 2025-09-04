Oceniamy kadrę po meczu z Holandią. Matty Cash wywrócił wszystko!

Łukasz Skorupski – 4

Zawalił gola w drugim eliminacyjnym meczu z rzędu. Występ na minus (mimo że sporo obronił).

Matty Cash – 7,5

Po takim golu to już wiadomo, że to musi najlepiej oceniony piłkarz polskiej drużyny w tym meczu. Wcześniej kilka prób, dużo gry do przodu, zawsze odważnie. Oczywiście też nie ustrzegł się błędów, ale przede wszystkim grał czujnie w pojedynkach z Codym Gakpo.

Przemysław Wiśniewski – 6,5

Debiut na De Kuip? Można wymarzyć sobie łatwiejsze wejście do reprezentacji. A było dobrze.

Jan Bednarek – 6,5

Dostawał od Holendrów sporo wrzutek. Piłki w pole karne z lewej, z prawej. Wszystko w zasadzie wybijał stoper FC Porto. Solidnie i spokojnie z piłką przy nodze.

Jakub Kiwior – 6,5

Z racji gry Holendrów i ich klasy - ciągle był pod prądem (on i reszta obrońców). Nie pękł.

Bartosz Slisz – 4,5

Głównie przeszkadzał, mało grał do przodu, na pewno nie pomagał (raz ładnie w 2. połowie wyprowadził piłkę). Na tej pozycji i w takich meczach trzeba grać lepiej w narodowych barwach.

Piotr Zieliński – 5,5

Szkoda, że ten strzał z pierwszej połowy nie zakręcił się bliżej okienka. Nie było źle, ale on - jak i cała linia pomocy - biegał, tak jak Holendrzy dyktowali. Ale był jednym z tych, który miał ochotę z tego holenderskiego rytmu wyjść.

Jakub Kamiński – 5

Szarpał, próbował. Nie był wahadłowym, co trzeba zaznaczyć. Raz fajnie się przedarł z piłką w pole karne, ale zabrakło boiska. Od Kuby od wielu miesięcy wymagamy więcej i po tym meczu tego nie zmieniamy.

Sebastian Szymański – 4,5

Trochę rozczarowujący występ. Miał wielką szansę w pierwszej połowie, by zagrozić holenderskiej bramce, ale sporo się pomylił. Jednak dał się stłamsić holenderskiej linii pomocy (w sumie kto by się nie dał, gdy po drugiej stronie Frankie de Jong i Ryan Gravenberch)

Nicola Zalewski – 6,5

Klasyczny Zalewski. Widać, że przyjechał w formie na to zgrupowanie i dobrze wyglądał w tym meczu.

Robert Lewandowski – 4

Kapitan dopiero się rozkręca. Zdjęty w 60. minucie, chyba oszczędzał się na mecz z Finlandią. Raczej odcięty od gry, czego w sumie wszyscy się spodziewaliśmy. Nie widzieliśmy go w zbyt wielu pojedynkach.

Weszli z ławki:

Karol Świderski, Kamil Grosicki – 4

Kilka przebłysków z przodu, można było wymagać od nich jeszcze więcej odwagi. Takiej jaką ciągle w ofensywnie miał tego wieczoru Matty Cash.

Paweł Wszołek – 5

Kiks na dzień dobry, potem przytomna główka w tej samej akcji, która była zaczynem do ciekawej akcji. W końcówce bardzo waleczny i odpowiedzialny w tyłach.

Tomasz Kędziora, Bartosz Kapustka – X

Za mało, aby ocenić...