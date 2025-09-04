Holandia – Polska: Łukasz Skorupski minął się z piłką. Gorzki początek debiutu Jana Urbana [WIDEO]

Mateusz Sobiecki
2025-09-04 21:24

Reprezentacja Polski ma nowego szkoleniowca, ale te same problemy w obronie. Biało-czerwoni muszą szybko się skupić i zacząć gonić wynik. Po 28. minutach meczu Holandia – Polska było już 1:0 dla „Oranje”. Denzel Dumfries uciekł Polakom przy rzucie rożnym, Skorupski minął się z piłką i ta po uderzeniu Holendra wpadła do siatki. Zobacz pierwszą bramkę w meczu Holandia – Polska.

Holandia - Polska 1:0

i

Autor: X/ X (Twitter) Holandia - Polska 1:0

Holandia - Polska: Przegrywamy po golu Dumfries

Polska kontynuuje walkę w eliminacjach do mistrzostw świata. We wrześniu podopieczni nowego selekcjonera Jana Urbana zagrają dwa mecze - z Holandią (na wyjeździe) i Finlandią (na Stadionie Śląskim w Chorzowie). To ciężki początek dla kariery selekcjonera, który od razu otrzymał największe wyzwanie w eliminacjach. "Oranje" to faworyci do zwycięstwa w naszej grupie eliminacyjnej. Bez żadnego problemu wygrali pierwsze dwa spotkania.

Holandia - Polska NA ŻYWO: Błąd Skorupskiego! Przegrywamy z Holandią [WYNIK]

Niestety, spotkanie Holandia - Polska nie rozpoczęło się dla Biało-czerwonych najlepiej. Już w 28. minucie spotkania Holandia wykorzystała pierwszy stały fragment gry. Memphis Depay dośrodkował w pole karne, a błąd popełnił Łukasz Skorupski, który minął się z piłką.

Polskim obrońcom uciekł Denzel Dumfries i skierował piłkę do siatki bez najmniejszych problemów. Po 28. minutach kadencji Jana Urbana, reprezentacja Polski straciła pierwszego gola.

Polska - Holandia: Składy

Holandia: Verbruggen - Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven - Gravenberch, Reijnders, de Jong - Simons, Depay, Gakpo

Polska: Skorupski - Cash, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior - Kamiński, Slisz, Zieliński, Szymański, Zalewski - Lewandowski

