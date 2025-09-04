Holandia – Polska: Łukasz Skorupski minął się z piłką. Gorzki początek debiutu Jana Urbana [WIDEO]

Holandia - Polska: Przegrywamy po golu Dumfries
Polska kontynuuje walkę w eliminacjach do mistrzostw świata. We wrześniu podopieczni nowego selekcjonera Jana Urbana zagrają dwa mecze - z Holandią (na wyjeździe) i Finlandią (na Stadionie Śląskim w Chorzowie). To ciężki początek dla kariery selekcjonera, który od razu otrzymał największe wyzwanie w eliminacjach. "Oranje" to faworyci do zwycięstwa w naszej grupie eliminacyjnej. Bez żadnego problemu wygrali pierwsze dwa spotkania.
Niestety, spotkanie Holandia - Polska nie rozpoczęło się dla Biało-czerwonych najlepiej. Już w 28. minucie spotkania Holandia wykorzystała pierwszy stały fragment gry. Memphis Depay dośrodkował w pole karne, a błąd popełnił Łukasz Skorupski, który minął się z piłką.
Polskim obrońcom uciekł Denzel Dumfries i skierował piłkę do siatki bez najmniejszych problemów. Po 28. minutach kadencji Jana Urbana, reprezentacja Polski straciła pierwszego gola.
Polska - Holandia: Składy
Holandia: Verbruggen - Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven - Gravenberch, Reijnders, de Jong - Simons, Depay, Gakpo
Polska: Skorupski - Cash, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior - Kamiński, Slisz, Zieliński, Szymański, Zalewski - Lewandowski