Holandia – Polska: Łukasz Skorupski minął się z piłką. Gorzki początek debiutu Jana Urbana [WIDEO]

Holandia - Polska: Przegrywamy po golu Dumfries

Polska kontynuuje walkę w eliminacjach do mistrzostw świata. We wrześniu podopieczni nowego selekcjonera Jana Urbana zagrają dwa mecze - z Holandią (na wyjeździe) i Finlandią (na Stadionie Śląskim w Chorzowie). To ciężki początek dla kariery selekcjonera, który od razu otrzymał największe wyzwanie w eliminacjach. "Oranje" to faworyci do zwycięstwa w naszej grupie eliminacyjnej. Bez żadnego problemu wygrali pierwsze dwa spotkania.

Holandia - Polska NA ŻYWO: Błąd Skorupskiego! Przegrywamy z Holandią [WYNIK]

Niestety, spotkanie Holandia - Polska nie rozpoczęło się dla Biało-czerwonych najlepiej. Już w 28. minucie spotkania Holandia wykorzystała pierwszy stały fragment gry. Memphis Depay dośrodkował w pole karne, a błąd popełnił Łukasz Skorupski, który minął się z piłką.

Polskim obrońcom uciekł Denzel Dumfries i skierował piłkę do siatki bez najmniejszych problemów. Po 28. minutach kadencji Jana Urbana, reprezentacja Polski straciła pierwszego gola.

Holandia prowadzi z Polską w Rotterdamie ⚽️Łukasz Skorupski bez szans po strzale Denzela Dumfriesa...📲 Oglądaj mecz #NEDPOL ▶️ https://t.co/IhNoZZmAJt pic.twitter.com/m9J8cWTx1F— TVP SPORT (@sport_tvppl) September 4, 2025

Polska - Holandia: Składy

Holandia: Verbruggen - Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven - Gravenberch, Reijnders, de Jong - Simons, Depay, Gakpo

Polska: Skorupski - Cash, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior - Kamiński, Slisz, Zieliński, Szymański, Zalewski - Lewandowski