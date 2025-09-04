Holandia - Polska SKRÓT: Piękny gol Casha na wagę remisu! Udany debiut Jana Urbana

Holandia - Polska 1:1 (1:0)

Bramki: Dumfries (28') - Cash (80')

Holandia: Verbruggen - Dumfries, van Hecke (87', de Vrij), van Dijk, van de Ven - Gravenberch, Reijnders (84', Kluviert), de Jong (84', Timber) - Simons (79', Malen), Depay (79', Weghorst), Gakpo

Polska: Skorupski - Cash, Wiśniewski (84', Kędziora), Bednarek, Kiwior - Kamiński, Slisz, Zieliński (71', Kapustka), Szymański (71', Grosicki), Zalewski (71', Wszołek) - Lewandowski (63', Świderski)

Odśwież relację

Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła eliminacje do mistrzostw świata od marcowych zwycięstw z Litwą (1:0) i Maltą (2:0). W czerwcu miało jednak miejsce trzęsienie ziemi - w szatni konflikt selekcjonera Michała Probierza z Robertem Lewandowskim, a na boisku porażka w kluczowym meczu z Finlandią (1:2). To wszystko doprowadziło do zmiany trenera, a Probierza zastąpił Jan Urban. To jemu powierzono misję ratunkową w eliminacjach do mundialu. Zaczęło się od unormowania stosunków z Lewandowskim, który wrócił do reprezentacji i odzyskał opaskę kapitana. Głównym punktem będą jednak arcyważne mecze z Holandią i Finlandią.

Holandia - Polska: Relacja na żywo. Piłkarze Jana Urbana grają w el. MŚ 2026

Na pierwszy ogień trafili się Holendrzy. Już w selekcjonerskim debiucie Urban poprowadzi zespół z tak silnym rywalem. W marcu, gdy Polacy rozpoczęli już eliminacje, Oranje grali jeszcze w turnieju finałowym Ligi Narodów. Dopiero po porażce w ćwierćfinale z Hiszpanią po rzutach karnych trafili do "polskiej grupy" w el. MŚ 2026 i szybko pokazali swoją moc. W czerwcu wygrali już z Finlandią (2:0) i Maltą (8:0), i nawet pomimo jednego meczu mniej, wyprzedzili w tabeli Polaków. Ci mogą poprawić sytuację w bezpośrednim meczu, ale faworytem starcia w Rotterdamie są gospodarze. Liczymy jednak, że Biało-Czerwoni pod wodzą nowego trenera postawią rywalom trudne warunki, a każdy punkt będzie należało uznać za sukces. Początek meczu Holandia - Polska już o godzinie 20:45!