Holandia - Polska SKRÓT: Piękny gol Casha na wagę remisu! Udany debiut Jana Urbana

Holandia - Polska 1:1 (1:0)
Bramki: Dumfries (28') - Cash (80')
Holandia: Verbruggen - Dumfries, van Hecke (87', de Vrij), van Dijk, van de Ven - Gravenberch, Reijnders (84', Kluviert), de Jong (84', Timber) - Simons (79', Malen), Depay (79', Weghorst), Gakpo
Polska: Skorupski - Cash, Wiśniewski (84', Kędziora), Bednarek, Kiwior - Kamiński, Slisz, Zieliński (71', Kapustka), Szymański (71', Grosicki), Zalewski (71', Wszołek) - Lewandowski (63', Świderski)
Holandia - Polska: El. MŚ 2026
Witamy w relacji na żywo z meczu Holandia - Polska w ramach el. MŚ 2026! Początek spotkania w Rotterdamie zaplanowano na godzinę 20:45.
Chwilę przed 19:20 poznaliśmy skład Polski na dzisiejszy mecz. W nim debiutant - Przemysław Wiśniewski:
SKŁAD
W takim zestawieniu rozpoczniemy dzisiejsze spotkanie ⤵️
__#NEDPOL 🇳🇱🇵🇱 pic.twitter.com/AKqCELwH8B
Więcej o składach na mecz w załączonym artykule.
Przypomnijmy, jak wygląda sytuacja w czołówce tabeli grupowej przed dzisiejszym meczem:
- 1. Finlandia - 7 pkt (4 mecze)
- 2. Holandia - 6 pkt (2 mecze)
- 3. Polska - 6 pkt (3 mecze)
W pierwszym dzisiejszym meczu naszej grupy Litwa zremisowała u siebie z Maltą 1:1. Te drużyny nie liczą się w walce o awans na MŚ.
Selekcjonerzy obu drużyn serdecznie się przywitali, a już za kilka minut ich drużyny wyjdą na murawę w Rotterdamie.
Ronald Koeman 🤝 Jan Urban
__#NEDPOL 🇳🇱🇵🇱 pic.twitter.com/K9FP7ySWHM
Piłkarze gromadzą się już w tunelu stadionu De Kuip!
Ruszyli!
Czas na hymny! Na początek "Mazurek Dąbrowskiego".
Ok. 7000 Polaków wspiera dziś Biało-Czerwonych w Rotterdamie! Pięknie odśpiewali hymn.
Hymn Holandii odśpiewała znana tam wokalistka. Już za chwilę początek meczu!
Włoch Simone Sozza jest sędzią dzisiejszego meczu.
Van Dijk i Lewandowski - kapitanowie - już się przywitali. Czas rozpocząć mecz!
Przed pierwszym gwizdkiem jeszcze minuta ciszy poświęcona byłym holenderskim piłkarzom - Rinusowi Israelowi, Dickowi Schneiderowi, a także Budowi Brockenowi.
1'
Zaczynamy! Przy piłce Holandia.
2'
Holandia zaczyna od długiego rozgrywania piłki. Do tego raczej musimy się dziś przyzwyczaić.
3'
Świetne krzyżowe zagranie górą van Dijka do Dumfriesa, ale ten głową zagrał piłkę nad bramką czujnego Skorupskiego.
5'
Z trybun słychać głośne "Gramy u siebie"! Oby poniosło to naszych piłkarzy!
6'
Szybka akcja Holendrów po kolejnym zagraniu od van Dijka, ale Bednarek zablokował strzał na rzut rożny.
7'
Dobrze poradziła sobie polska obrona z tym rożnym.
8'
Była szansa na szybką akcję, ale Kamiński nie najlepiej wyprowadził piłkę do Lewandowskiego. Tylko aut dla Polski.
10'
Świetnie rozegrała to Holandia, ale Polacy byli czujni w obronie i nie pozwolili rywalom zagrozić Skorupskiemu!
11'
Bardzo ważna interwencja Kiwiora po miękkim dograniu w nasze pole karne! Skorupski frunął do tej piłki, ale kto wie, czy zdążyłby przed Holendrem.
13'
UFFFFFFFFF! Słupek! Reijnders huknął zza pola karnego i piłka po rykoszecie trafiła w słupek! Mocna dobitka Dumfriesa na szczęście niecelna.
13'
ALE SZCZĘŚCIE SKORUPSKIEGO! Gakpo uderzył z narożnika w jego ręce, ale nasz bramkarz prawie przepuścił tę piłkę! Cudem zdołał odbić ją jeszcze nogami!
15'
W końcu akcja Polaków i Zalewskiego! Van Dijk wyjaśnił jednak sytuację po dośrodkowaniu.
17'
Ale szkoda! Świetnie wyprowadzał tę akcję Zalewski, ale w kluczowym momencie za lekko zagrał do Casha...
18'
Pierwszy raz pokazał się Wiśniewski, podłączając się do akcji. Liczył też na dośrodkowanie, ale Zalewski nie zdołał dograć w pole karne.
20'
I znów gorąco pod naszą bramką! Dumfries wygrał walkę w powietrzu o piłkę z Zalewskim, a ta odbita przez Skorupskiego trafiła w naszego wahadłowego i odbiła się na słupek! Uffff!
23'
Tak szczęśliwie wybronił się Skorupski po strzale Gakpo:
AJJJJ! Ratuje nas Łukasz Skorupski!
Końcówką buta odbija piłkę, która zmierzała do bramki!
Końcówką buta odbija piłkę, która zmierzała do bramki!
📲 Oglądaj mecze #NEDPOL ➡️ https://t.co/IhNoZZmAJt pic.twitter.com/tzJ5AaKrZZ
25'
Ważna interwencja Bednarka! Gdyby nie on, Holender byłby sam na sam ze Skorupskim.
25'
BRAWO SKORUPSKI! Kapitalnie wybronił główkę Gakpo z kilku metrów, choć sędziowie i tak słusznie odgwizdali spalonego.
27'
Gakpo zagrał między nogami Casha, ale Bednarek świetnie przeciął dogranie van de Vena.
28'
GOL DLA HOLANDII! Fatalnie wyszedł do rzutu rożnego Skorupski...
28'
Dumfries bez problemu wpakował piłkę głową do bramki opuszczonej przez Skorupskiego. Przy naprawdę mocnym wejściu na dośrodkowaną piłkę uszkodził sobie w którymś momencie rękę.
31'
Zieliński świetnie ruszył z piłką z połowy boiska, ale nie miał z kim zagrać, więc uderzył z dystansu lewą nogą! Nie był daleko od celu.
33'
Gakpo fantastycznie ograł Wiśniewskiego i Casha, powstrzymaliśmy go dopiero faulem.
34'
Ale huknął Depay! Krótko rozegrali rzut wolny Holendrzy, ale potężny strzał Memphisa był niecelny.
35'
Znów niebezpiecznie w naszym polu karnym, ale na szczęście zdążył z powrotem Kamiński.
37'
Miał miejsce Zieliński w polu karnym, ale niepotrzebnie podniósł tę piłkę...
38'
ALE SZKODA! Kapitalna wrzutka Zalewskiego, ale Szymański nie trafił głową czysto w piłkę...
39'
Uffff! Po niepewnej interwencji Kiwiora piłka szczęśliwie minęła naszą bramkę, a sędziowie i tak odgwizdali wcześniejszego spalonego.
41'
Wrzucił Szymański z rzutu wolnego, ale zupełnie do nikogo z kolegów.
43'
Holendrzy długo rozgrywają piłkę, a gdy tylko przyspieszą, od razu robi się groźnie pod naszą bramką. Znów van de Ven przecinał nasze pole karne dośrodkowaniem, ale na szczęście do nikogo.
44'
UFFFF! Po nieodpowiedzialnej stracie Casha udało się wybronić tę akcję pod naszą bramką, brawo Bednarek!
45'
Kapitalny powrót Wiśniewskiego! Na pełnej szybkości wrócił spod bramki Holendrów i zatrzymał Depaya na naszej połowie!
45+1'
Pogramy jeszcze 1 minutę!
45+1'
Dumfries groźnie dogrywał z prawej strony, ale Cash przeciął to dośrodkowanie.
45+1'
Koniec 1. połowy! Holandia zasłużenie prowadzi 1:0, ale Polacy mieli swoje drobne okazje.
W przerwie przypomnijmy, jak Holendrzy wyszli na prowadzenie po rzucie rożnym:
Holandia prowadzi z Polską w Rotterdamie ⚽️
Łukasz Skorupski bez szans po strzale Denzela Dumfriesa...
Łukasz Skorupski bez szans po strzale Denzela Dumfriesa...
📲 Oglądaj mecz #NEDPOL ▶️ https://t.co/IhNoZZmAJt pic.twitter.com/m9J8cWTx1F
Równocześnie trwa mecz polskich koszykarzy na Eurobaskecie. I też nie jest lekko...
Piłkarze wracają już na murawę!
Holendrzy wyszli z szatni jako pierwsi, ale Polacy też już są gotowi do gry.
46'
Polska rozpoczęła 2. połowę!
46'
Slisz wprowadzał piłkę pod pole karne rywali, ale niecelnie szukał Lewandowskiego.
48'
Cash miał sporo miejsca na prawej stronie, ale dlaczego zdecydował się na strzał?! Bezsensowna decyzja.
49'
Ufff, znów miękka wrzutka Holendrów na dalszy słupek, ale tym razem Dumfries nie wdał się w pojedynek z niższym Zalewskim.
51'
Jan Urban stylowo rozpoczął przygodę z kadrą, ale nie może na razie być zadowolony z wyniku.
52'
Kamiński świetnie zabrał się z piłką z własnej połowy i minął van Hecke, ale w kluczowym momencie kompletnie nieudanie zagrywał w stronę Lewandowskiego...
55'
Seria fauli Polaków. Najpierw Kamiński, a teraz Kiwior.
55'
Dobra interwencja Kiwiora po groźnym dośrodkowaniu na Depaya!
57'
Brawo Wiśniewski! Teoretycznie dostał "siatkę" od Depaya, ale świetnie go zablokował i nie dał mu się minąć. To Holender faulował!
58'
UFFFFFF! Niepotrzebnie Zalewski dryblował w stronę własnej bramki i stracił piłkę w polu karnym! Dumfries dograł pod bramkę, ale na szczęście Wiśniewski do końca pilnował rywala!
59'
Znów gorąco po rzucie rożnym! Na szczęście tym razem szczęśliwie udało się wybić piłkę.
60'
Ale groźne są te rzuty rożne Holandii! Jan Urban szykuje pierwsze zmiany.
62'
Karol Świderski gotowy do wejścia i wydaje się, że za Lewandowskiego!
63'
Brawo Zalewski! Odpowiedzialna interwencja po prostopadłym podaniu.
63'
Tak jest - Świderski wchodzi za Lewandowskiego.
64'
Kibice głośno skandują "Robert Lewandowski", choć dzisiaj nie miał żadnej okazji, aby się pokazać!
65'
Tym razem Kiwior pewnie wygrał pojedynek po rzucie rożnym.
68'
Za chwilę kolejne zmiany w drużynie Polski.
69'
Uff, było blisko! Simons uderzył z pola karnego, ale tylko w boczną siatkę!
70'
Aż potrójna zmiana przygotowana przez Urbana, ale Wiśniewski zgłasza jeszcze problem ze zdrowiem...
71'
Grosicki za Szymańskiego, Wszołek za Zalewskiego i Kapustka za Zielińskiego - na razie takie zmiany w Polsce.
72'
Wiśniewski musiał zejść za boczną linię, ale za chwilę spróbuje wrócić na boisko.
72'
Wiśniewski wrócił na boisko, a Grosicki w pierwszej akcji wyłożył piłkę Cashowi na strzał i ten huknął z dystansu! Po rykoszecie piłka odbiła się od bandy w siatkę od tyłu i niektórzy kibice myśleli, że padł gol.
74'
Po zejściu Lewandowskiego i Zielińskiego to Bednarek jest teraz kapitanem Polaków.
75'
Holendrzy też zaraz przeprowadzą zmiany.
76'
Uciekła piłka Wiśniewskiemu, ale Skorupski pewnie złapał piłkę po strzale Reijndersa.
76'
Szybko wznowił grę Skorupski i Świderski kapitalnie zastawił się tyłem do bramki, a Grosicki groźnie dośrodkował nisko z prawej strony! Verbruggen musiał się naprawdę wykazać.
79'
Zmiany Holandii przed kolejnym rzutem rożnym - Weghorst za Depaya i Malen za Simonsa.
79'
Dumfries znów blisko główki po rożnym, ale tym razem nie zagroził Skorupskiemu.
80'
GOOOOOOOOOOOOOOOOL! ALE POGRALI POLACY, CO ZA UDERZENIE CASHA!
80'
Grosicki kapitalnie przepuścił piłkę między nogami w pole karne, ta trafiła do Świderskiego, który odegrał do Casha, a ten huknął potężnie nie do obrony w samo okienko!
81'
Sędziowie sprawdzają jeszcze, czy Cash nie był na minimalnym spalonym...
82'
GOL POTWIERDZONY! JEST 1:1!
84'
Kolejne zmiany. W Holandii Kluivert za Reijndersa i Timber za de Jonga.
84'
A ostatnia zmiana Polski to Kędziora za wymęczonego Wiśniewskiego.
85'
Kapitalna walka Wszołka w defensywie! Jeszcze nie dał się nabić na rożnego!
87'
Ostatnia zmiana Holandii - de Vrij za van Hecke, który ucierpiał w przypadkowym starciu ze Wszołkiem.
89'
Już za chwilę ostatnia minuta regulaminowego czasu!
90'
Ostatnia minuta!
90+1'
5 minut doliczonych!
90+2'
Świetnie nasza obrona zastawiła Weghorsta, a po chwili Wszołek wygrał ważny pojedynek z Dumfriesem i wywalczył faul na połowie Holandii!
90+3'
Po dobrej wrzutce jeszcze rzut rożny dla Polski!
90+4'
Cash nie najlepiej zgrał głową wybitą piłkę, ale Wszołek zdążył uratować sytuację!
90+5'
OSTATNIA MINUTA!
90+5'
Znów odpowiedzialnie Wszołek w obronie, do końca 15 sekund!
90+5'
KONIEC MECZU! POLSKA WYDARŁA PUNKT W ROTTERDAMIE!
Z trybun De Kuip słychać głośne "Dziękujemy"! Polscy kibice wygrali dzisiaj z Holendrami na trybunach, a na boisku remis!
A tak Cash strzelił gola na wagę remisu:
ALEŻ PETARDA!
ALEŻ CUDEŃKO!
Matty Cash wyrównuje w Rotterdamie!
ALEŻ CUDEŃKO!
Matty Cash wyrównuje w Rotterdamie!
📲 Oglądaj mecz #NEDPOL ▶️ https://t.co/IhNoZZmAJt pic.twitter.com/v0O5d95Uyn
Po tym meczu Polska, Holandia i Finlandia mają w tabeli po 7 punktów, ale Holendrzy rozegrają jeszcze jeden mecz. W niedzielę zagramy w Chorzowie z Finlandią arcyważne spotkanie!
Więcej o wyszarpanym remisie z Holandią w naszym podsumowaniu.
To już koniec naszej relacji na żywo! Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej razem z nami i już zapraszamy na niedzielny mecz z Finlandią na Supersport.se.pl.
Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła eliminacje do mistrzostw świata od marcowych zwycięstw z Litwą (1:0) i Maltą (2:0). W czerwcu miało jednak miejsce trzęsienie ziemi - w szatni konflikt selekcjonera Michała Probierza z Robertem Lewandowskim, a na boisku porażka w kluczowym meczu z Finlandią (1:2). To wszystko doprowadziło do zmiany trenera, a Probierza zastąpił Jan Urban. To jemu powierzono misję ratunkową w eliminacjach do mundialu. Zaczęło się od unormowania stosunków z Lewandowskim, który wrócił do reprezentacji i odzyskał opaskę kapitana. Głównym punktem będą jednak arcyważne mecze z Holandią i Finlandią.
Holandia - Polska: Relacja na żywo. Piłkarze Jana Urbana grają w el. MŚ 2026
Na pierwszy ogień trafili się Holendrzy. Już w selekcjonerskim debiucie Urban poprowadzi zespół z tak silnym rywalem. W marcu, gdy Polacy rozpoczęli już eliminacje, Oranje grali jeszcze w turnieju finałowym Ligi Narodów. Dopiero po porażce w ćwierćfinale z Hiszpanią po rzutach karnych trafili do "polskiej grupy" w el. MŚ 2026 i szybko pokazali swoją moc. W czerwcu wygrali już z Finlandią (2:0) i Maltą (8:0), i nawet pomimo jednego meczu mniej, wyprzedzili w tabeli Polaków. Ci mogą poprawić sytuację w bezpośrednim meczu, ale faworytem starcia w Rotterdamie są gospodarze. Liczymy jednak, że Biało-Czerwoni pod wodzą nowego trenera postawią rywalom trudne warunki, a każdy punkt będzie należało uznać za sukces. Początek meczu Holandia - Polska już o godzinie 20:45!