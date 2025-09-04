Holandia - Polska: Składy. Urban zaskoczy w debiucie? Gwiazdor poza kadrą!

Reprezentacja Polski wraca do gry po czerwcowym trzęsieniu ziemi. W wyniku konfliktu z Robertem Lewandowskim i późniejszej porażki z Finlandią (1:2), pracę stracił Michał Probierz. Na stanowisku selekcjonera zastąpił go Jan Urban, który pracę rozpocznie od razu z wysokiego C. Już w debiucie zmierzy się z jedną z europejskich potęg - Holandią. I to na terenie rywala, gdzie w czerwcu Malta poniosła klęskę aż 8:0.
Jan Urban przekazał arcyważne wiadomości przed meczem z Holandią! Selekcjoner nie odczuwa presji przed debiutem
Holandia - Polska: Składy. Gwiazdor poza kadrą
Urban na wrześniowe zgrupowanie powołał 25 piłkarzy, w związku z czym przed meczem z Holandią musiał skreślić dwóch zawodników z 23-osobowej kadry meczowej. Wybór jednego z aż czterech bramkarzy był niemal oczywisty, ale drugie nazwisko zaskoczyło wielu ekspertów i kibiców. Padło bowiem na Krzysztofa Piątka, który w tym roku zagrał we wszystkich dotychczasowych meczach reprezentacji! Pod nieobecność Lewandowskiego nie wykorzystał jednak w stu procentach otrzymanej szansy i to on wylądował na trybunach u nowego trenera obok Bartosza Mrozka. Oto kadra Polski na mecz z Holandią:
- Bramkarze: Łukasz Skorupski, Kamil Grabara, Bartłomiej Drągowski
- Obrońcy: Matty Cash, Przemysław Wiśniewski, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Jan Ziółkowski, Przemysław Frankowski
- Pomocnicy: Jakub Piotrowski, Bartosz Kapustka, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Jakub Kamiński, Paweł Wszołek, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Arkadiusz Pyrka
- Napastnicy: Karol Świderski, Robert Lewandowski, Adam Buksa
Głos prosto z Rotterdamu. Jan de Zeeuw o tym, kogo boi się reprezentacja Holandii
Przewidywane składy na mecz Holandia - Polska
W kadrze Urbana jest więc kilka nowych nazwisk, ale w pierwszym składzie nie należy spodziewać się rewolucji. Ciekawa rywalizacja ma miejsce w bramce, bo dawno niewidziany w reprezentacji Kamil Grabara może od razu zająć miejsce Łukasza Skorupskiego! Trzon obrony mają stanowić Jan Bednarek i Jakub Kiwior, którzy będą grać razem również w FC Porto, ale w reprezentacji ten drugi wystąpi najprawdopodobniej na lewej obronie. Kto stworzy duet stoperów z Bednarkiem? Faworytem wydaje się być doświadczony Tomasz Kędziora, a na boku spodziewamy się Matty'ego Casha.
W środku pola z Holendrami walczyć o piłkę mają Bartosz Slisz, Sebastian Szymański i Piotr Zieliński. To na nich ma spoczywać w dużej mierze odpowiedzialność za ofensywną grę Biało-Czerwonych, której uzupełnieniem mają być skrzydłowi. W tej roli za pewniaka uchodzi Nicola Zalewski, ale po drugiej stronie szanse ma zarówno Jakub Kamiński, jak i Przemysław Frankowski. W ataku od pierwszej minuty spodziewamy się Roberta Lewandowskiego, choć niewykluczone, że w czasie meczu kapitan zostanie zmieniony.
Były kapitan ostrzega przed meczem z Holandią. Inaczej będzie "lanie"
Holandia - Polska: Przewidywane składy
- Polska: Skorupski - Cash, Kędziora, Bednarek, Kiwior - Kamiński, Szymański, Slisz, Zalewski - Zieliński - Lewandowski
- Holandia: Verbruggen - Dumfries, van Dijk, van Hecke, van de Ven - de Jong, Gravenberch, Reijnders - Simons, Depay, Gakpo