Holandia - Polska: Składy. Urban zaskoczy w debiucie? Gwiazdor poza kadrą!

Reprezentacja Polski wraca do gry po czerwcowym trzęsieniu ziemi. W wyniku konfliktu z Robertem Lewandowskim i późniejszej porażki z Finlandią (1:2), pracę stracił Michał Probierz. Na stanowisku selekcjonera zastąpił go Jan Urban, który pracę rozpocznie od razu z wysokiego C. Już w debiucie zmierzy się z jedną z europejskich potęg - Holandią. I to na terenie rywala, gdzie w czerwcu Malta poniosła klęskę aż 8:0.

Urban na wrześniowe zgrupowanie powołał 25 piłkarzy, w związku z czym przed meczem z Holandią musiał skreślić dwóch zawodników z 23-osobowej kadry meczowej. Wybór jednego z aż czterech bramkarzy był niemal oczywisty, ale drugie nazwisko zaskoczyło wielu ekspertów i kibiców. Padło bowiem na Krzysztofa Piątka, który w tym roku zagrał we wszystkich dotychczasowych meczach reprezentacji! Pod nieobecność Lewandowskiego nie wykorzystał jednak w stu procentach otrzymanej szansy i to on wylądował na trybunach u nowego trenera obok Bartosza Mrozka. Oto kadra Polski na mecz z Holandią:

Bramkarze: Łukasz Skorupski, Kamil Grabara, Bartłomiej Drągowski

Łukasz Skorupski, Kamil Grabara, Bartłomiej Drągowski Obrońcy: Matty Cash, Przemysław Wiśniewski, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Jan Ziółkowski, Przemysław Frankowski

Matty Cash, Przemysław Wiśniewski, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Jan Ziółkowski, Przemysław Frankowski Pomocnicy: Jakub Piotrowski, Bartosz Kapustka, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Jakub Kamiński, Paweł Wszołek, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Arkadiusz Pyrka

Jakub Piotrowski, Bartosz Kapustka, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki, Jakub Kamiński, Paweł Wszołek, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Arkadiusz Pyrka Napastnicy: Karol Świderski, Robert Lewandowski, Adam Buksa

Przewidywane składy na mecz Holandia - Polska

W kadrze Urbana jest więc kilka nowych nazwisk, ale w pierwszym składzie nie należy spodziewać się rewolucji. Ciekawa rywalizacja ma miejsce w bramce, bo dawno niewidziany w reprezentacji Kamil Grabara może od razu zająć miejsce Łukasza Skorupskiego! Trzon obrony mają stanowić Jan Bednarek i Jakub Kiwior, którzy będą grać razem również w FC Porto, ale w reprezentacji ten drugi wystąpi najprawdopodobniej na lewej obronie. Kto stworzy duet stoperów z Bednarkiem? Faworytem wydaje się być doświadczony Tomasz Kędziora, a na boku spodziewamy się Matty'ego Casha.

W środku pola z Holendrami walczyć o piłkę mają Bartosz Slisz, Sebastian Szymański i Piotr Zieliński. To na nich ma spoczywać w dużej mierze odpowiedzialność za ofensywną grę Biało-Czerwonych, której uzupełnieniem mają być skrzydłowi. W tej roli za pewniaka uchodzi Nicola Zalewski, ale po drugiej stronie szanse ma zarówno Jakub Kamiński, jak i Przemysław Frankowski. W ataku od pierwszej minuty spodziewamy się Roberta Lewandowskiego, choć niewykluczone, że w czasie meczu kapitan zostanie zmieniony.

Polska: Skorupski - Cash, Kędziora, Bednarek, Kiwior - Kamiński, Szymański, Slisz, Zalewski - Zieliński - Lewandowski

Skorupski - Cash, Kędziora, Bednarek, Kiwior - Kamiński, Szymański, Slisz, Zalewski - Zieliński - Lewandowski Holandia: Verbruggen - Dumfries, van Dijk, van Hecke, van de Ven - de Jong, Gravenberch, Reijnders - Simons, Depay, Gakpo