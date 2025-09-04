Polska – Belgia: NA ŻYWO. Arcyważny mecz w Katowicach! [WYNIK, SKŁADY]

Polska – Belgia: Relacja na żywo [WYNIK LIVE, SKŁADY]

Reprezentacja Polski koszykarzy w ostatnim meczu grupy D mistrzostw Europy zmierzy się w czwartek o 20.30 w Katowicach z Belgią. - Scenariuszy kolejności w grupie jest tyle, że nie zawracam sobie tym głowy - powiedział kapitan reprezentacji Mateusz Ponitka. Ekipa trenera Igora Milicica w grupie D ma bilans 3-1 i pewny występ w fazie pucharowej. Zwycięstwo zapewnia jej awans z drugiego miejsce w grupie, a nawet z pierwszego, jeśli we wcześniejszym spotkaniu w Katowicach Islandia wygra z Francją. To rozstrzygnięcie wydaje się jednak mało prawdopodobne.

- Scenariuszy jest tyle, że nie zawracam sobie tym głowy. Co ma być, to będzie. Jeżeli mamy wywalczyć dobre miejsce w Eurobaskecie, to i tak wcześniej czy później trafimy na silnego rywala, jak na Słowenię przed trzema laty. W którym momencie tak się stanie, oddaję to koszykarskim bogom - powiedział kapitan reprezentacji Mateusz Ponitka.

Belgia w mistrzostwach Europy startuje 18. raz. Najwyższą lokatę, czwartą, wywalczyła w 1946 roku. W tym stuleciu występuje w finałowym turnieju nieprzerwanie od 2011 roku. W 2013 w Słowenii była dziewiąta, podczas gdy Polska - 21.

Ostatni raz obie drużyny rywalizowały o punkty właśnie w eliminacjach Eurobasketu 2013. W Ergo Arenie biało-czerwoni przegrali 57:64, by w rewanżu w Antwerpii wygrać 87:53. Towarzysko spotkały się po raz ostatni w sierpniu 2016 r. na turnieju we Włocławku. Belgowie zwyciężyli wówczas 58:55.

Polska – Belgia -:- (-:-, -:-, -:-, -:-)

Polska:

Belgia:

Na żywo Polska - Belgia Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Belgia. Początek spotkania na Eurobaskecie o 20:30.

