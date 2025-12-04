NBA w TV Republika! Świetna wiadomość dla polskich fanów kosza

NBA w Polsce. Gdzie oglądać?

NBA to rozgrywki, które elektryzują cały świat. Nawet w tych krajach, w których basket nie jest jakoś szczególnie popularny, zawsze znajdzie się liczne grono fanów NBA. Podobnie jest w Polsce. Przez lata nasi miłośnicy amerykańskiej koszykówki mogli ją śledzić na antenie Canal +. Od obecnego sezonu prawa do transmisji ma Warner Bros. Discovery, co sprawiło, że mecze NBA można śledzić na platformie Player, Eurosporcie 3 i - rzadziej - na kanale Metro w otwartej telewizji. W czwartek, 4 grudnia, bombę odpalił Wojciech Michałowicz, były komentator Canal + Sport i specjalista od koszykówki.

Z satysfakcją informuję że po ponad 3 latach wracam do komentowania NBA! Stanie się to już w nocy z piątku na sobotę przy okazji meczu LA Lakers — Boston Celtics na antenie Telewizji Republika. Będziemy się spotykać regularnie. Zapraszam od godziny 00.30!

- napisał na platformie X.

Koszykówka w TV Republika. Michał Rachoń sam był zawodnikiem

Jak czytamy w portalu Przegląd Sportowy Onet, TV Republika generalnie ma mocno wejść w koszykówkę. "Hitowy mecz Celtis — Lakers z piątku na sobotę ma być mocnym startem stacji. Transmisja ma być zorganizowana w formie studia na żywo z zaproszonymi gośćmi. Jednak nie jest jeszcze pewne, czy będzie również transmitowany obraz z meczu" - czytamy. Zainteresowanie basketem przez TV Republika ma się wiązać z Michałem Rachoniem, dyrektorem programowym stacji. Mało kto wie, że ten kontrowersyjny dziennikarz, znany m.in. z TVP za czasów rządów PiS, ma za sobą całkiem niezłą karierę koszykarską. Był nawet bliski pierwszej drużyny słynnego Trefla Sopot. - Nie byłem wystarczająco dobry. Byłem typem, który absolutne braki talentu musiał nadrabiać pracą i wolą walki - wspominał dziennikarz cytowany przez Sportowe Fakty WP. Potem Rachoń grał jeszcze w niższych ligach.

