Ulubieniec kibiców pożegnał się z reprezentacją Polski! Pokochali go jak Olisadebe

A.J. Slaughter został oficjalnie pożegnany przy okazji meczu Polski z Austrią (90:78) w Gdyni. Ceremonia, oklaskiwana przez komplet publiczności w Polsat Sport Arenie, odbyła się w przerwie piątkowego spotkania. 38-letni naturalizowany Amerykanin wyszedł wraz z żoną Annuradhą, synkiem Kashem i córeczką Avianną na środek boiska, gdzie otrzymał z rąk prezesa PZKosz Grzegorza Bachańskiego oprawioną w ramy okolicznościową koszulkę z białym orłem. W drużynie narodowej rozegrał 92 mecze i zdobył 1078 punktów.

Nie żyje Lenny Wilkens, legendarny koszykarz i trener z NBA. Trafił do Galerii Sław w obu tych rolach

Ulubieniec kibiców pożegnał się z reprezentacją Polski koszykarzy

Urodzony 3 sierpnia 1987 w Shelbyville w stanie Kentucky Amerykanin obywatelstwo polskie otrzymał 12 czerwca 2015 roku, przed Eurobasketem we Francji. Uczestniczył potem w trzech mistrzostwach Starego Kontynentu (2015, 2017, 2022). To m.in. dzięki niemu biało-czerwoni zajęli czwarte miejsce w ostatnim z tych turniejów, a wcześniej awansowali - po 52 latach przerwy - na mistrzostw świata 2019 w Chinach, które przyniosły sukces w postaci ósmego miejsca.

- Gdy przychodziłem do reprezentacji, nie wiedziałem, jak długo będę w niej grał, czy może to będzie tylko jeden turniej. Wszyscy mnie jednak świetnie przywitali i przyjęli. Spędziłem wspaniały czas, dobrze się bawiłem grając z tymi chłopakami. Zbudowaliśmy świetne relacje. Osiągaliśmy coraz lepsze wyniki i to sprawiało, że ciągle chciałem wracać – przyznał w rozmowie z PAP Slaughter.

Nie żyje słynny koszykarz NBA. Cztery razy grał w Meczu Gwiazd

A.J. Slaughter - wyjątkowy reprezentant Polski

Po raz ostatni popularny „Antek” zagrał w reprezentacji w lipcu 2024 roku w turnieju kwalifikacji olimpijskich w Walencji. Na tegorocznym Eurobaskecie w Katowicach i w Rydze już nie wystąpił. Obecnie jest koszykarzem Anwilu Włocławek.

Był pierwszym Amerykaninem w kadrze, który nie miał żadnych związków z nową ojczyzną: ani korzeni, ani występów w lidze, ani małżonki znad Wisły. Przed odebraniem paszportu był w Polsce tylko przy okazji meczów swoich drużyn w europejskich rozgrywkach. Anthony Darrell Slaughter Jr jest w tym momencie najskuteczniejszym naturalizowanym Amerykaninem, jaki reprezentował Polskę. Ma zdobytych 1078 punktów. Większym dorobkiem w obecnej kadrze legitymują się tylko Mateusz Ponitka (184 mecze i 2072 pkt) i Michał Sokołowski (139 i 1159).