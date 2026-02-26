Disco-polo w przerwie meczu reprezentacji Polski! Niespodziewany wybór związku, to się odbędzie

Podopieczni Igora Milicicia po zwycięstwach nad Austrią i Holandią plasują się na pierwszy miejscu grupy F. Łotysze natomiast, mając na koncie porażkę z Holandią i wygraną z Austrią, walczą o poprawę sytuacji w tabeli. Choć Polacy wygrali oba dotychczasowe spotkania, selekcjoner Igor Milicić podkreślał w media pełną koncentrację i mobilizację zespołu. Jeden z liderów kadry, Michał Sokołowski, określa Łotwę mianem najtrudniejszego przeciwnika w grupie. Ewentualne zwycięstwo znacząco umocniłoby KoszKadrę na pierwszym miejscu w tabeli.

– Jesteśmy zmobilizowany i gotowi. Rywal to niewygodny przeciwnik, bo wszyscy rzucają za trzy punkty. Wiemy, co mamy zrobić. Koszykarze wiedzą, czego mają się spodziewać w Rydze. Borykamy się z naszymi problemami kadrowymi, ale ważniejsze jest to, co zbudowaliśmy przez cztery lata, jak ta drużyna podchodzi do każdego meczu, z dumą i dużą chęcią. W listopadzie zrobiliśmy pierwszy krok, teraz trzeba zrobić drugi – zapowiedział w rozmowie z TVP Sport Igor Milicić (obie konfrontacje Polaków z Łotyszami odbędą się w sportowym kanale Telewizji Polskiej).

Zgrupowanie "KoszKadry" trwa od poniedziałku w warszawskiej hali OSiR Bemowo, jednak rewanż z Łotwą odbędzie się nad morzem. I to właśnie w Gdyni na kibiców między 2. i 3. kwartą czeka muzyczna niespodzianka. A, że świat koszykówki od dekad przeplata się ze światem muzyki wiemy nie od dziś. Z pewnością za oceanem, gdzie gwiazdy amerykańskiej sceny hip-hopowej (ale też rozrywkowej) kibicują swoim ulubionym drużynom z miejsc usytuowanych niemalże obok parkietu.

W Polsce świat muzyki nie wkracza w sport tak często, a zwłaszcza w koszykówkę. Chociaż kilkanaście miesięcy temu raper Oki, jeden z najpopularniejszych obecnie wykonawców, nagrał utwór "Jeremy Sochan", a w teledysku zagrał nawet obecny zawodnik NY Knicks. Jak informuje Polski Związek Koszykówki, przerwę w niedzielnym meczu w gdyńskiej hali uświetni występ... Skolima, obecnie jednego z najpopularniejszych artystów disco polo. Jego utwory w serwisie YouTube przekroczyły już miliard wyświetleń. Czy taka oprawa doda energii polskim koszykarzom?