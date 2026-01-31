Pogrom w Sopocie! Dziki Warszawa zdemolowały Trefl, świetny debiut Edge'a

Dziki Warszawa rozgromiły Trefl Sopot, wygrywając mecz różnicą 40 punktów.

Darnell Edge zaliczył świetny debiut, zdobywając 26 punktów.

Trener Marko Legovich podkreśla, że kluczem do sukcesu było zaskoczenie przeciwnika.

Co sprawiło, że Dzikom udało się tak zdominować mecz?

Spotkanie toczyło się pod dyktando Dzików Warszawa. Stołeczna drużyna pokazała ogromne możliwości. Z każdą kwartą powiększała dystans nad ekipą gospodarzy, w której skuteczny był Jakub Schenk (18 pkt). Do przerwy Trefl Sopot tracił 24 punkty, aby ostatecznie przegrać 40 punktami!

Świetnie wypadł Darnell Edge. Zagrał po raz pierwszy i zdobył 26 punktów. Dorobek jego kolegów to: Rivaldo Soares (19 pkt), Landrius Horton (17 pkt). Dziki plasują się w lidze na piątej pozycji. Kolejnym rywalem będzie Górnik Wałbrzych.

- Uważam, że był to wspaniały wysiłek zespołowy - wyznał Darnell Edge. - Trzymaliśmy się zasad defensywnych, nad którymi pracowaliśmy przez cały tydzień. Szczególnie w drugiej połowie. Dużo o tym rozmawialiśmy w szatni. W połowie prowadziliśmy 20 punktami. Wiemy, że na wyjeździe, szczególnie z taką drużyną, jeśli odpuścimy, będziemy mieli kłopoty w czwartej kwarcie. Wyszliśmy na drugą połowę i naprawdę zadaliśmy pierwszy cios. Od tego momentu po prostu wykorzystaliśmy przewagę w meczu. Jestem niezmiernie zadowolony z drużyny. Wszyscy przyczynili się do sukcesu - wyliczał.

Trener Marco Legovich tak podsumował niesamowity występ drużyny Dzików.

- Jestem bardzo zadowolony z tego, co pokazaliśmy - tłumaczył Marko Legovich. - Na początku tygodnia miałem przeczucie, że musimy coś zmienić, żeby spróbować zaskoczyć przeciwnika. Obawiałem się, bardzo szanowałem procent rzutów za trzy punkty. To był nasz pierwszy punkt ataku i myślę, że zrobiliśmy to bardzo, bardzo dobrze. Drugim punktem były zbiórki w ataku, którymi nie byliśmy w stanie zarządzać w perfekcyjny sposób. Ale jak powiedziałem chłopakom w szatni, plan bez zaangażowania zawodników jest niczym. Wielkie brawa dla chłopaków, ponieważ rywalizowaliśmy w perfekcyjny sposób - podkreślił trener Dzików.

