Nie żyje legenda koszykówki. Pobił historyczny rekord, o którym niewielu pamięta

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
PAP
PAP
2026-03-05 11:48

W środę, w wieku 76 lat, zmarł Janusz Cegliński, wybitny polski koszykarz, olimpijczyk z Monachium z 1972 roku i absolutna legenda Wybrzeża Gdańsk. Smutną informację o śmierci wielokrotnego reprezentanta Polski przekazał Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej. Cegliński był rekordzistą pod względem liczby meczów rozegranych w barwach gdańskiego klubu.

Zmarł koszykarz Janusz Cegliński, olimpijczyk i legenda Wybrzeża Gdańsk

i

Autor: pkol.pl/ Materiały prasowe
  • W wieku 76 lat zmarł Janusz Cegliński, legenda polskiej koszykówki, olimpijczyk z Monachium (1972).
  • Był rekordzistą Wybrzeża Gdańsk pod względem liczby rozegranych meczów (425) i drugim najlepszym strzelcem w historii klubu.
  • Z gdańskim zespołem zdobył cztery mistrzostwa Polski oraz trzy Puchary Polski, a także reprezentował kraj w 151 meczach.
  • Poznaj historię niezwykłej kariery Janusza Ceglińskiego, symbolu lojalności i sportowych sukcesów!

Janusz Cegliński – symbol Wybrzeża Gdańsk

Janusz Cegliński, urodzony 6 kwietnia 1949 roku w Gdańsku, był wychowankiem Wybrzeża, z którym związał niemal całą swoją karierę. Występując na pozycji środkowego, przez lata stanowił o sile zespołu popularnych „Korsarzy”. Jego lojalność i przywiązanie do klubowych barw przeszły do historii – w latach 1966-1982 rozegrał dla Wybrzeża 425 meczów, co do dziś pozostaje niepobitym rekordem klubu.

Przeczytaj także: Nie żyje dwukrotna mistrzyni Polski z Wisłą Kraków. Miała 43 lata

W tym czasie zdobył łącznie 4555 punktów, co w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii Wybrzeża plasuje go na drugim miejscu, tuż za legendarnym Edwardem Jurkiewiczem. Jego wkład w sukcesy drużyny był nieoceniony. Z gdańskim zespołem cztery razy sięgał po mistrzostwo Polski (1971, 1972, 1973, 1978), dwukrotnie zdobywał srebrne medale (1970, 1980) i dwukrotnie brązowe (1968, 1975). Do tego dołożył trzy Puchary Polski w 1976, 1978 i 1979 roku.

Reprezentant Polski i olimpijczyk z Monachium

Sukcesy klubowe sprawiły, że Janusz Cegliński stał się kluczową postacią reprezentacji Polski. W latach 1971-1977 wystąpił w biało-czerwonych barwach w 151 spotkaniach, zdobywając w nich 1417 punktów. Był ceniony za swoją wszechstronność i grę pod koszem.

Zobacz też: Błyskawiczny zwrot akcji! Jeremy Sochan ma nowy klub w NBA. Polak zagra w legendarnej drużynie

Najważniejszym momentem w jego reprezentacyjnej karierze był bez wątpienia udział w igrzyskach olimpijskich w Monachium w 1972 roku. Polacy zajęli tam 10. miejsce, a Cegliński zagrał w ośmiu z dziewięciu meczów, notując 73 punkty. Najlepszy występ zaliczył w starciu z Hiszpanią, w którym zdobył 15 "oczek". Dwukrotnie brał także udział w mistrzostwach Europy – w 1971 roku w Niemczech, gdzie Polska otarła się o podium, zajmując czwarte miejsce, oraz dwa lata później w Hiszpanii. Po zakończeniu gry w Wybrzeżu występował jeszcze na Węgrzech oraz w Spójni Gdańsk.

Przeczytaj także:
Donald Trump nie gryzie się w język ws. mundialu. Jednoznaczna deklaracja w spr…
Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody
Pytanie 1 z 10
Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii?
Super Sport SE Google News
KOSZYKÓWKA
POLSKA KOSZYKÓWKA
KOSZYKÓWKA REPREZENTACJA