Udział Iranu w Mistrzostwach Świata 2026 stoi pod znakiem zapytania z powodu narastających napięć geopolitycznych.

Prezydent USA, Donald Trump, otwarcie wyraził swoje stanowisko, twierdząc, że Iran jest krajem „bardzo poważnie pokonanym”.

Mimo kwalifikacji, Iran był jedynym krajem, który nie pojawił się na spotkaniu organizacyjnym FIFA.

Jakie będą konsekwencje nieobecności Iranu i czy dojdzie do meczu USA-Iran?

Trump bez ogródek o Iranie

W niedawnej rozmowie z portalem Politico, prezydent USA Donald Trump w dosadnych słowach odniósł się do kwestii udziału Iranu w nadchodzących mistrzostwach. Jego stanowisko jest jednoznaczne i nie pozostawia pola do interpretacji.

- Naprawdę nie obchodzi mnie, czy Iran weźmie udział - stwierdził Trump.

Amerykański przywódca poszedł o krok dalej, oceniając kondycję państwa. Jego zdaniem Iran jest krajem bardzo poważnie pokonanym, który znalazł się na skraju upadku. Tak ostra retoryka w kontekście sportowego wydarzenia pokazuje, jak głęboko sięga konflikt między oboma krajami.

Nieobecność, która budzi pytania

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że reprezentacja Iranu była pierwszą drużyną, która zapewniła sobie awans na mundial w 2026 roku. Mimo to, jak donosi informator Politico, Iran był jedynym krajem, który nie pojawił się na spotkaniu organizacyjnym zwołanym przez FIFA w Atlancie. Ta nieobecność rodzi pytania o to, czy Teheran w ogóle planuje wysłać swoją drużynę w obliczu eskalacji konfliktu.

Po amerykańskich i izraelskich nalotach głos zabrał prezes irańskiej federacji piłkarskiej.

- Po tym ataku nie można oczekiwać, że będziemy z nadzieją patrzeć na mistrzostwa świata - powiedział Mehdi Taj w rozmowie z serwisem Varzesh3.

Dodatkową przeszkodą jest restrykcyjny zakaz podróżowania do USA dla obywateli Iranu, wprowadzony przez administrację Trumpa. Choć przewiduje on wyjątki dla sportowców, decyzje w sprawie wjazdu oficjeli czy sponsorów pozostają w gestii Departamentu Stanu.

Możliwy mecz USA-Iran na mundialu?

Geopolityka może znaleźć swoje odbicie również na boisku. Zgodnie z terminarzem Iran ma rozegrać mecze grupowe w Los Angeles i Seattle. Co więcej, jeśli zarówno USA, jak i Iran zajmą drugie miejsca w swoich grupach, mogą zmierzyć się w bezpośrednim starciu 3 lipca w Dallas. FIFA, światowy organ zarządzający piłką nożną, na razie odmawia komentarza, starając się trzymać sport z dala od polityki, co w obecnej sytuacji wydaje się niezwykle trudnym zadaniem.

