Bojkot mundialu w USA po napaści na Iran? Szef związku nie zostawia złudzeń! Jasne słowa

Mateusz Sobiecki
2026-03-02 11:21

Reprezentacja Iranu może nie wystąpić w tegorocznych mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Prezes irańskiej federacji piłkarskiej Mehdi Taj przyznał, że w obecnej sytuacji trudno oczekiwać, by drużyna z entuzjazmem przygotowywała się do turnieju po atakach USA i Izraela na jego kraj.

Grupa mężczyzn protestuje w Teheranie przeciwko amerykańsko-izraelskiej inwazji na Iran

Autor: AP/ Associated Press
  • Iran nie wystąpi na piłkarskim mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie?
  • Coraz więcej na to wskazuje! O takim rozwiązaniu wprost mówi szef federacji piłkarskiej Mehdi Taj
  • To byłby potężny cios wymierzony w mistrzostwa świata trzy miesiące przed startem

Iran wycofa się z mundialu? To możliwe!

Udział reprezentacji Iranu w mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku stanął pod znakiem zapytania. Prezes irańskiej federacji piłkarskiej Mehdi Taj otwarcie przyznał, że w obliczu trwającego konfliktu zbrojnego trudno mówić o sportowej koncentracji i entuzjazmie przed turniejem. Oznacza to, że mimo wywalczonego awansu, start drużyny w mistrzostwach świata nie jest dziś całkowicie pewny.

– Pewne jest jedynie to, że po tym ataku nie można od nas oczekiwać, że będziemy czekać na ten mundial z nadzieją – powiedział Taj, cytowany przez portal Varzesh3.

Wypowiedź padła po eskalacji działań militarnych na Bliskim Wschodzie. Od soboty Izrael i Stany Zjednoczone prowadzą ataki na Iran, a Teheran odpowiada uderzeniami w Izrael oraz amerykańskie bazy w regionie. Władze Iranu potwierdziły śmierć najwyższego przywódcy kraju Alego Chameneia. Prezydent USA Donald Trump ocenił, że operacja może potrwać nawet cztery tygodnie.

Atak na Iran a uprawnienia wojenne w USA. Spór konstytucyjny po decyzji Trumpa

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael atakują Iran
Jak Iran trafił na mistrzostwa świata 2026?

Iran zapewnił sobie awans sportowy jako trzecia drużyna eliminacji – po Japonii i Nowej Zelandii. Mundial, który odbędzie się od 11 czerwca do 19 lipca, po raz pierwszy rozegrany zostanie z udziałem 48 reprezentacji. W wyniku losowania Iran trafił do grupy G. Spotkania zaplanowano w Inglewood w Kalifornii (z Nową Zelandią i Belgią) oraz w Seattle (z Egiptem).

Dodatkowym problemem może być sytuacja kibiców. Według doniesień medialnych irańscy fani mogą mieć trudności z uzyskaniem zgody na wjazd do Stanów Zjednoczonych.

Na tym etapie nie ogłoszono formalnej decyzji o rezygnacji z turnieju, jednak słowa prezesa federacji jasno pokazują, że udział Iranu w mistrzostwach świata nie jest dziś oczywisty.

MUNDIAL 2026
USA
IRAN