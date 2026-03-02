Bojkot mundialu w USA po napaści na Iran? Szef związku nie zostawia złudzeń! Jasne słowa

Iran nie wystąpi na piłkarskim mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie?

Coraz więcej na to wskazuje! O takim rozwiązaniu wprost mówi szef federacji piłkarskiej Mehdi Taj

To byłby potężny cios wymierzony w mistrzostwa świata trzy miesiące przed startem

Iran wycofa się z mundialu? To możliwe!

Udział reprezentacji Iranu w mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku stanął pod znakiem zapytania. Prezes irańskiej federacji piłkarskiej Mehdi Taj otwarcie przyznał, że w obliczu trwającego konfliktu zbrojnego trudno mówić o sportowej koncentracji i entuzjazmie przed turniejem. Oznacza to, że mimo wywalczonego awansu, start drużyny w mistrzostwach świata nie jest dziś całkowicie pewny.

– Pewne jest jedynie to, że po tym ataku nie można od nas oczekiwać, że będziemy czekać na ten mundial z nadzieją – powiedział Taj, cytowany przez portal Varzesh3.

Wypowiedź padła po eskalacji działań militarnych na Bliskim Wschodzie. Od soboty Izrael i Stany Zjednoczone prowadzą ataki na Iran, a Teheran odpowiada uderzeniami w Izrael oraz amerykańskie bazy w regionie. Władze Iranu potwierdziły śmierć najwyższego przywódcy kraju Alego Chameneia. Prezydent USA Donald Trump ocenił, że operacja może potrwać nawet cztery tygodnie.

Jak Iran trafił na mistrzostwa świata 2026?

Iran zapewnił sobie awans sportowy jako trzecia drużyna eliminacji – po Japonii i Nowej Zelandii. Mundial, który odbędzie się od 11 czerwca do 19 lipca, po raz pierwszy rozegrany zostanie z udziałem 48 reprezentacji. W wyniku losowania Iran trafił do grupy G. Spotkania zaplanowano w Inglewood w Kalifornii (z Nową Zelandią i Belgią) oraz w Seattle (z Egiptem).

Dodatkowym problemem może być sytuacja kibiców. Według doniesień medialnych irańscy fani mogą mieć trudności z uzyskaniem zgody na wjazd do Stanów Zjednoczonych.

Na tym etapie nie ogłoszono formalnej decyzji o rezygnacji z turnieju, jednak słowa prezesa federacji jasno pokazują, że udział Iranu w mistrzostwach świata nie jest dziś oczywisty.