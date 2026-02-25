Jest oficjalny apel do FIFA ws. Meksyku i meczów MŚ! Reprezentacja domaga się reakcji

Chaos w Meksyku po śmierci "El Mencho" niesie za sobą konsekwencje w świecie sportu.

Już 11 czerwca mają rozpocząć się MŚ 2026 w Meksyku, Kanadzie i USA.

Wcześniej pod koniec marca Meksyk ma zorganizować baraże interkontynentalne z udziałem m.in. Boliwii.

Boliwia wystosuje do FIFA oficjalny apel ws. turnieju w Meksyku!

Oficjalny apel do FIFA ws. Meksyku i MŚ 2026

Śmierć „El Mencho” wywołała falę przemocy, członkowie jego kartelu przystąpili bowiem do ataków odwetowych w co najmniej 13 meksykańskich stanach. Tamtejsze władze poinformowały, że do poniedziałku zginęło 60 osób. Szczególnie niebezpiecznie było w Guadalajarze, gdzie odbędą się mecze piłkarskich mistrzostw świata. Wcześniej baraże interkontynentalne do MŚ mają zostać rozegrane właśnie w Guadalajarze i w Monterrey. Wyłonią dwóch uczestników mistrzostw świata. Wezmą w nich udział reprezentacje Boliwii, Surinamu i Iraku oraz Jamajki, Nowej Kaledonii i Demokratycznej Republiki Konga.

Boliwijska Federacja Piłki Nożnej (FBF) wyśle list do FIFA z prośbą o zaostrzenie środków bezpieczeństwa podczas turnieju kwalifikacyjnego do mistrzostw świata - Boliwia 26 marca zmierzy się z Surinamem w Monterrey, a zwycięzca tego meczu pięć dni później zagra z Irakiem.

- Wyślemy list do FIFA, aby zaostrzyć wszelkie środki bezpieczeństwa. Podejmujemy również wszelkie środki ostrożności jako delegacja – powiedział prezes FBF Fernando Costa.

Boliwijczycy dopuszczają możliwość, że FIFA zmieni miejsce rozgrywania turnieju barażowego.

- W oparciu o okoliczności i obecną sytuację, zaplanujemy alternatywną opcję na wypadek, gdyby FIFA podjęła inną decyzję – dodał Costa.

Prowadzona przez trenera Oscara Villegasa reprezentacja Boliwii zajęła siódme miejsce w południowoamerykańskich eliminacjach mistrzostw świata. Tym samym „La Verde” (Zieloni) zapewnili sobie miejsce w barażach międzykontynentalnych.

Przed wyjazdem na turniej w Meksyku, Boliwia 15 marca zmierzy się towarzysko z Trynidadem i Tobago na stadionie im. Ramona Aguilery w Santa Cruz de la Sierra. W styczniowych meczach towarzyskich „La Verde” przegrali z Meksykiem 0:1 i zremisowali z Panamą 1:1.