Dariusz Szpakowski nie jedzie na mundial! TVP wysyła tylko dwóch komentatorów. Dyrektor ujawnia nazwiska

TVP będzie transmitować Mundial 2026, niezależnie od udziału reprezentacji Polski.

Dariusz Szpakowski nie pojedzie na mundial, ale może komentować mecze w TVP.

TVP wyśle do USA, Kanady i Meksyku tylko dwie pary komentatorskie: Mateusza Borka z Grzegorzem Mielcarskim oraz Jacka Laskowskiego z Robertem Podolińskim. Skomentują oni m.in. mecz otwarcia i najważniejsze spotkania od ćwierćfinałów.

Większość transmisji (ponad 90%) będzie realizowana z Warszawy ze względów ekonomicznych.

Mundial w TVP. Dariusz Szpakowski nie jedzie na mistrzostwa świata

Mundial 2026 rozpocznie się w 11 czerwca. Po raz pierwszy w historii piłkarskie mistrzostwa świata rozgrywane będą w trzech krajach (USA, Kanadzie i Meksyku). Mecz otwarcia rozegrany zostanie w mieście Meksyk, a finał w w Nowym Jorku (19 lipca). Od dawna wiadomo, że impreza transmitowana będzie na antenach TVP. O szczegółach w rozmowie ze Sport.pl opowiedział Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport. Dla widzów szczególnie istotne jest to, kto będzie komentował mecze. Wiadomo, że na mundial nie pojedzie Dariusz Szpakowski, co nie oznacza, że nie będzie komentował meczów. Generalnie Telewizja Polska do USA, Meksyku i Kanady wyśle tylko dwóch komentatorów i dwóch towarzyszących im ekspertów.

Na miejsce wydarzeń wyślemy tym razem tylko dwie pary komentatorskie: Mateusza Borka z Grzegorzem Mielcarskim oraz Jacka Laskowskiego z Robertem Podolińskim. To oni skomentują mecz otwarcia oraz najważniejsze spotkania od ćwierćfinałów aż do finału. To będzie bardzo specyficzny mundial. Ponad 90 procent transmisji zrealizujemy z Warszawy, również z powodów ekonomicznych. Koszty wysłania ekip do Ameryki Północnej na wszystkie 104 mecze byłyby dla Telewizji Polskiej nie do udźwignięcia

- podkreślił Kwiatkowski.

Dariusz Szpakowski nadal w TVP. "Kwestia ewentualnego powrotu do komentowania pozostaje otwarta"

Co do zagospodarowania Dariusz Szpakowskiego, to sprawa jest otwarta. - Darek pożegnał się z mundialem podczas finału w Katarze, dlatego trudno dziś jednoznacznie przesądzać, czy będzie chciał wrócić do roli komentatora mistrzostw. Z pewnością planujemy korzystać z jego doświadczenia w charakterze eksperta studyjnego, natomiast kwestia ewentualnego powrotu do komentowania pozostaje otwarta i w dużej mierze zależy od decyzji samego Darka - zdradził dyrektor TVP Sport, który zapewnił także, że "wszystkie mecze Polaków będą obsługiwane bezpośrednio ze stadionów". Najpierw jednak nasza reprezentacja musi się na mundial zakwalifikować. Aby to zrobić, trzeba przejść przez dwuetapowe baraże. Pierwszy mecz Polska rozegra 26 marca z Albanią w Warszawie, Jeśli wygramy to spotkanie, zagramy w finale baraży ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja.

