Będzie bojkot mistrzostw świata? Chcą uderzyć w Donalda Trumpa! Zaczęło się

Czy dojdzie do wielkiego bojkotu piłkarskich mistrzostw świata?

Do takiego rozwiązania nawołują Niemcy, a jako pierwszy zaproponował to deputowany Juergen Hardt

Chcą w ten sposób uderzyć w Donalda Trumpa i zatrzymać plan podbicia Grenlandii

Bojkot mundialu 2026? Pomysł wyszedł z Niemiec

W obliczu rosnącego napięcia na linii Waszyngton–Bruksela, niemiecki tygodnik „Die Zeit” proponuje zastosowanie bezprecedensowego środka nacisku. Aby odwieść Donalda Trumpa od planów aneksji Grenlandii oraz nałożenia bolesnych ceł na Unię Europejską, Stary Kontynent powinien zagrozić bojkotem Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2026 roku.

Pomysł, który początkowo wysunął deputowany CDU Juergen Hardt, zyskuje na popularności w niemieckiej debacie publicznej. Fabian Scheler, komentator „Die Zeit”, przekonuje w poniedziałkowym wydaniu, że „propozycję Hardta należy przemyśleć do końca i zastosować w praktyce”.

Trump uderza we Francję! Aż 200 proc. cła na wino. Paryż odpowiada: „Nieakceptowalne”

Mundial, który odbędzie się w dniach 11 czerwca – 19 lipca 2026 roku w Meksyku, Kanadzie i USA, ma być dla Donalda Trumpa okazją do wizerunkowego triumfu. Niemieccy dziennikarze zauważają jednak, że w tej układance to Europa trzyma mocniejsze karty.

Podczas gdy Trump grozi cłami, wiedząc, że gospodarka UE jest mocno powiązana z amerykańską, w świecie sportu proporcje są odwrócone. – W futbolu panuje inny układ sił. Europejczycy są światową czołówką – podkreśla „Die Zeit”. Zdaniem autora, turniej bez udziału takich potęg jak Francja, Anglia czy Hiszpania stałby się „pozbawionym znaczenia turniejem”. Scheler używa plastycznego porównania: „Mundial bez Europy byłby tym, czym byłyby rozgrywki futbolu amerykańskiego bez drużyn z USA”. Taka dewaluacja imprezy byłaby potężnym ciosem w wizerunek amerykańskiego prezydenta.

Bojkot budzi kontrowersje. Co zrobią kadry?

Pomysł bojkotu budzi kontrowersje. Przeciwnicy takiego rozwiązania przypominają, że wezwania do bojkotu przy okazji mundiali w Rosji czy Katarze spełzły na niczym. Podnoszony jest również argument historyczny.

Autor komentarza w „Die Zeit” stawia jednak sprawę jasno, pytając retorycznie w konkluzji tekstu: „Czy większą hipokryzją nie byłoby jednak udawanie, że wszystko jest tak jak dawniej?”. Groźba bojkotu ma mieć w tym przypadku znaczenie nie tylko moralne, ale przede wszystkim polityczne.