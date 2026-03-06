Gorąco przed meczem Polska - Albania! W PZPN interweniowała ambasador rywali. O co chodzi?

Mecz Polska – Albania w półfinale baraży mistrzostw świata już 26 marca w Warszawie

Zainteresowanie meczem jest ogromne. Kibice wykupują bilety w przedsprzedaży

Kibice z Albanii też są zainteresowani przyjazdem. W sprawie interweniuje Ambasada Albanii w Polsce

Polska – Albania: Wielkie zainteresowanie biletami na mecz

Napięcie rośnie przed barażowym meczem Polska – Albania o awans na mistrzostwa świata 2026. Albańska federacja próbowała zwiększyć pulę biletów dla swoich kibiców, a w sprawę zaangażowała się nawet ambasada tego kraju w Warszawie. Już 26 marca reprezentacja Polski zmierzy się z Albanią na PGE Narodowym w półfinale baraży do mistrzostw świata 2026. Zainteresowanie spotkaniem jest ogromne – bilety znikają błyskawicznie, a stadion w Warszawie ma być wypełniony do ostatniego miejsca. Właśnie kwestia wejściówek wywołała jednak gorącą dyskusję między federacjami obu krajów.

Albańska federacja liczyła, że jej kibice otrzymają znacznie większą pulę biletów niż przewidują przepisy. Standardowo regulamin FIFA zakłada, że drużyna gości dostaje pięć procent wszystkich wejściówek. W przypadku PGE Narodowego oznacza to niespełna trzy tysiące miejsc.

Prezes Albańskiej Federacji Piłkarskiej Armand Duka próbował jednak przekonać Polski Związek Piłki Nożnej do zwiększenia tej liczby. Jak przyznał prezes PZPN Cezary Kulesza, otrzymał w tej sprawie bezpośredni telefon od swojego odpowiednika z Albanii.

– Prezes albańskiej federacji zadzwonił do mnie z prośbą o zwiększenie liczby biletów dla kibiców z jego kraju. Choć z Armandem Duką łączą mnie bardzo dobre relacje, musiałem odmówić – powiedział Kulesza. – Przekazanie większej liczby wejściówek dla kibiców gości odbyłoby się bowiem kosztem naszych fanów. Odpowiedziałem więc jasno, że nie ma takiej możliwości i pozostajemy przy minimum określonym w regulaminie – dodał.

Ambasada Albanii interweniowała w PZPN. Dodatkowych biletów nie będzie!

Według informacji medialnych albańska federacja początkowo liczyła nawet na dwukrotnie większą pulę biletów. W późniejszym etapie rozmów pojawiła się propozycja przyznania około pięciu tysięcy wejściówek dla kibiców z Albanii.

W działania mające na celu zwiększenie liczby biletów dla gości zaangażowała się także Ambasada Republiki Albanii w Polsce. Przedstawiciele placówki dyplomatycznej spotkali się z władzami PZPN, a ambasador Mimoza Halimi próbowała wesprzeć starania swojej federacji.

Polski związek pozostał jednak przy swoim stanowisku. Jak podkreślono w rozmowach z przedstawicielami Albanii, zainteresowanie meczem wśród polskich kibiców jest tak duże, że przekazanie dodatkowych miejsc drużynie przyjezdnej nie wchodzi w grę. Stawką meczu na PGE Narodowym będzie awans do finału baraży o mundial 2026. Zwycięzca spotkania Polska – Albania zmierzy się w decydującym meczu ze Szwecją lub Ukrainą.