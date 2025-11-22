Reprezentacja Polski poznała rywali w barażach o awans na Mistrzostwa Świata 2026, gdzie zmierzy się z dwoma przeciwnikami.

Pierwszym rywalem będzie Albania, a mecz półfinałowy zostanie rozegrany w Polsce. W przypadku wygranej, Polska zagra ze zwycięzcą meczu Ukraina – Szwecja.

Trener Albanii, Sylvinho, uważa, że jego drużyna zasłużyła na baraże i jest gotowa na trudne wyzwanie.

Czy Polska zdoła pokonać Albanię i wywalczyć awans na mundial? Sprawdź, co na ten temat mówi trener Albanii!

Losowanie marcowych baraży o awans na mistrzostwa świata 2026 przyniosło jasną odpowiedź. Reprezentacja Polski, aby pojechać na mundial, będzie musiała pokonać dwóch rywali. Pierwszą przeszkodą na tej drodze będzie reprezentacja Albanii. Dla kadry Jana Urbana kluczową informacją jest fakt, że ten mecz półfinałowy zostanie rozegrany w Polsce.

W przypadku zwycięstwa nad drużyną prowadzoną przez Sylvinho, Biało-czerwoni w decydującym starciu zmierzą się ze zwycięzcą pary Ukraina – Szwecja. Stawka tego spotkania będzie ogromna – bilet na turniej w USA, Kanadzie i Meksyku.

Piotr Czachowski po losowaniu baraży o mundial. "Mogło być gorzej, ale jest przyzwoicie"

Sylvinho o meczu z Polską. "Dobrze znamy drużynę przeciwną"

Na wyniki losowania zareagował selekcjoner reprezentacji Albanii. Sylvinho, którego praca jest bardzo ceniona, w wypowiedzi dla strony albańskiej federacji podkreślił, że jego zespół jest gotowy na trudne wyzwanie i nie zamierza tanio sprzedać skóry.

– Chciałbym podkreślić, że zasłużyliśmy na to, żeby być w barażach – stanowczo ocenił Sylvinho, cytowany przez PAP. – W futbolu wszystko może się zdarzyć przez 90 minut. Dobrze znamy drużynę przeciwną. Jednak Polacy też dobrze nas znają. Postaramy się jak najlepiej przygotować do tego meczu i spróbować przejść dalej – dodał, jasno stawiając cel swojego zespołu.

Polska zagra z Albanią w barażach o MŚ. Były kapitan kadry wskazuje faworyta

Trener Albanii ocenia barażową ścieżkę. "Wszystkie drużyny są bardzo mocne"

Brazylijczyk odniósł się również do pozostałych uczestników "polskiej" ścieżki barażowej. Jego zdaniem o awans będzie niezwykle trudno, ponieważ każda z czterech ekip prezentuje wysoki poziom sportowy i ma w swoich szeregach zawodników o dużej klasie.

– To silne drużyny. Przede wszystkim mamy mecz z Polską. Ukrainę znamy już z Ligi Narodów, a ze Szwecją graliśmy w meczu towarzyskim. To dobre zespoły, z klasowymi zawodnikami. Uważam, że w tej ścieżce barażowej wszystkie cztery drużyny są bardzo mocne – zaznaczył brazylijski szkoleniowiec cytowany przez PAP.

Półfinałowe mecze barażowe o awans na mistrzostwa świata 2026 zostaną rozegrane w marcu. Dla reprezentacji Polski będzie to kluczowy moment w walce o realizację marzeń o udziale w kolejnym wielkim turnieju.

Legenda LaLiga nie ma wątpliwości w temacie Roberta Lewandowskiego. Wskazuje, czego potrzebuje Barcelona [ROZMOWA SE]

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnik Zabrze Następne pytanie

Sonda Czy Jan Urban to dobry selekcjoner? Tak Nie Trudno powiedzieć