Po wykupieniu kontraktu z San Antonio Spurs, Jeremy Sochan jako wolny agent dołączył do New York Knicks.

Polski koszykarz zagra w czołowej drużynie Konferencji Wschodniej, mając szansę na odbudowanie swojej pozycji.

Jakie wyzwania czekają Sochana w nowym klubie i czy uda mu się powrócić do formy?

Niespełna 24 godziny – tyle Jeremy Sochan pozostawał bez klubu w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Jak poinformował dziennikarz Shams Charania z espn.com, skrzydłowy porozumiał się z New York Knicks. Jego nowa umowa ma obowiązywać do końca obecnego sezonu.

Drużyna z Nowego Jorku zajmuje obecnie trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej i jest pewniakiem do gry w fazie play-off. Liderami ekipy są rozgrywający Jalen Brunson i środkowy Karl-Anthony Towns.

W nocy gruchnęły wieści ws. Jeremy'ego Sochana! To jego koniec. Oficjalnie go zwolnili

Trudne miesiące i nowy początek. Sochan opuszcza Teksas

Ostatnie miesiące były dla reprezentanta Polski najtrudniejszym okresem w jego dotychczasowej karierze w NBA. W obecnym sezonie wystąpił tylko w 28 meczach, spędzając na parkiecie średnio zaledwie 13 minut.

Problemy Sochana zaczęły się latem ubiegłego roku, gdy kontuzja wykluczyła go z udziału w mistrzostwach Europy. Później doznał urazu kciuka. Władze klubu nie zdecydowały się na przedłużenie jego umowy. Ne udało się go wytransferować przed 5 lutego i w tej sytuacji osiągnięto porozumienie w sprawie wykupienia kontraktu.

Sześć lat temu świat sportu wstrzymał oddech. Tragiczna śmierć Kobe Bryanta wciąż budzi emocje

Polskie ślady w Madison Square Garden

Sochan będzie trzecim Polakiem w historii, który założy koszulkę New York Knicks. Legendarna hala Madison Square Garden miała już okazję oklaskiwać naszych rodaków. Pierwszym z nich był Maciej Lampe, który został wybrany przez Knicks w drafcie w 2003 roku i spędził tam sezon 2003/04. Drugim, choć na krótko, był Cezary Trybański, który w sezonie 2004/05 rozegrał dla nowojorskiej ekipy trzy spotkania.

Pogrom w Sopocie! Dziki Warszawa zdemolowały Trefl, świetny debiut Edge'a

22

Jeremy Sochan o Polish Heritage Night