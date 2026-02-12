W nocy gruchnęły wieści ws. Jeremy'ego Sochana! To jego koniec. Oficjalnie go zwolnili

Jeremy Sochan jest już wolnym agentem i nie reprezentuje San Antonio Spurs

Polski koszykarz pożegnał się z klubem, z którego został zwolniony

W meczu z Golden State Warriors nie rozegrał ani minuty

Jeremy Sochan odchodzi z San Antonio Spurs! To już koniec

Stało się to, o czym spekulowano od jesieni. Jeremy Sochan, jedyny Polak w najlepszej koszykarskiej lidze świata, nie jest już zawodnikiem San Antonio Spurs. W czwartek amerykańskie media poinformowały, że klub i zawodnik doszli do porozumienia w sprawie wykupienia kontraktu. Reprezentant Polski jest teraz wolnym agentem i może szukać nowego zespołu.

Decyzja ta zapadła po zamknięciu okna transferowego w NBA (5 lutego). Władze Spurs, nie widząc dla Polaka miejsca w składzie na przyszłość, zdecydowały się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Dzięki temu klub zwalnia miejsce w rosterze i oszczędza pieniądze, a Sochan zyskuje wolną rękę w poszukiwaniu pracodawcy – czy to w USA, czy na parkietach europejskich – jeszcze w bieżącym sezonie.

Jeremy Sochan przyleciał do Polski. U Lewandowskiego zaskoczył wszystkich

Obecne rozgrywki były dla 22-latka zdecydowanie najtrudniejszymi w karierze. Problemy zaczęły się jeszcze jesienią 2025 roku, kiedy Spurs nie zdecydowali się na przedłużenie jego kontraktu. Sytuację pogorszyła zmiana na ławce trenerskiej. Po odejściu legendarnego Gregga Popovicha, stery przejął Mitch Johnson. Pod jego wodzą zespół spisuje się rewelacyjnie (bilans 38-16, drugie miejsce na Zachodzie), ale Sochan stracił miejsce w rotacji.

Statystyki są bezlitosne. W tym sezonie Polak zagrał w 28 z 54 meczów, spędzając na parkiecie średnio tylko 13 minut (wcześniej w karierze ponad 25 minut). Jego średnie spadły do 4,1 punktu i 2,6 zbiórki na mecz.

7

Kontuzja pokrzyżowała plany Jeremy'ego Sochana?!

Na drodze Sochana do sukcesu stanęło też zdrowie. Problemy zaczęły się latem od urazu łydki, który wykluczył go z udziału w Mistrzostwach Europy. Później, w trakcie przygotowań do sezonu NBA, doznał kontuzji kciuka.

Niewykluczone, że to właśnie kolejny uraz, z którym borykał się w ostatnich dniach, zablokował jego transfer do innego klubu przed 5 lutego. Łącznie w swojej karierze w NBA Sochan opuścił aż 88 z 300 możliwych meczów.

Jeremy Sochan trafił do NBA w 2022 roku z ogromnymi nadziejami (9. numer draftu). Przez ten czas zarobił w lidze 23 miliony dolarów. Teraz staje przed koniecznością odbudowania swojej pozycji. Jako wolny agent może podpisać kontrakt z dowolnym zespołem, który potrzebuje wzmocnienia na pozycji skrzydłowego przed fazą play-off.