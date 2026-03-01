Karol Nawrocki wypalił do gwiazdora kadry. Ten zdradził, co mu odpowiedział

Prezydent Karol Nawrocki złożył wizytę w szatni polskiej reprezentacji koszykówki po zwycięskim meczu z Łotwą.

Gwiazda drużyny, Jordan Loyd, zdobywca 37 punktów, zdradził kulisy spotkania z prezydentem.

Dowiedz się, co prezydent powiedział Loydowi i jak na to zareagował zawodnik.

Polska pokonała w Rydze Łotwę 84:82 w 3. kolejce grupy F eliminacji MŚ koszykarzy, a największy wkład w ten sukces miał Jordan Loyd, który zdobył 37 pkt. Naturalizowanemu Amerykaninowi oraz drużynie gratulował sukcesu w szatni Karol Nawrocki. Prezydent RP w towarzystwie prezydenta Łotwy Edgarsa Rinkevicsa obejrzał to spotkanie, a potem popędził do szatni naszego zespołu, żeby świętować zwycięstwo.

Karol Nawrocki wparował do szatni i się konkretnie wydarł! Wielkie chłopiska patrzyły z aprobatą

Jordan Loyd w rozmowie z Interią zdradził kulisy spotkania z Karolem Nawrockim i szczegóły rozmowy z prezydentem.

- Powiedział mi, że jestem świetnym graczem, a ja mu odpowiedziałem, że to zaszczyt go poznać. Cieszę się, że wygraliśmy na jego oczach. To było moje pierwsze spotkanie z prezydentem Polski. Jego energia i emocje, które wniósł do drużyny, były niesamowite. Chyba nawet byłem na jego Instagramie - powiedział z uśmiechem Jordan Loyd.

To Jordan Loyd zdobył w Rydze zwycięskie, decydujące punkty - rzutem za trzy na sekundę przed końcem czwartej kwarty, gdy Łotysze prowadzili 82:81. Było to jego 13. spotkanie w reprezentacji Polski. We wszystkich zdobył łącznie 257 punktów (średnio 19,7).

- Prawdę mówiąc nie pamiętam, czy kiedyś rzuciłem zwycięską trójką z kończącym się czasem. Robię się jednak stary, więc może nie pamiętam dokładnie (śmiech). Jako dzieciak trafiłem coś takiego z połowy, ale to wszystko. To było ekscytujące przeżycie, trafić taki rzut - powiedział Loyd Jordan.

Polscy koszykarze w niedzielę zmierzą się z Łotwą, lecz tym razem już w Gdyni (godz. 20.30). Awans do drugiej rundy eliminacji wywalczą po trzy ekipy z każdej grupy. Nasza kadra zajmuje 1. miejsce w tabeli.

