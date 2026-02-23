Nie żyje dwukrotna mistrzyni Polski z Wisłą Kraków. Miała 43 lata

W wieku 43 lat zmarła była amerykańska koszykarka Kara Braxton, która dwie dekady temu z Wisłą Kraków dwukrotnie została mistrzynią Polski, a przez 10 sezonów grała w lidze WNBA, dwa razy sięgając po tytuł. O jej śmierci poinformowała amerykańska liga zawodowa, nie podając przy tym ani miejsca, ani okoliczności śmierci.

„Z głębokim smutkiem opłakujemy śmierć dwukrotnej mistrzyni WNBA, Kary Braxton” – poinformowała WNBA w oświadczeniu zamieszczonym w internecie i przypomniała, że zawodniczka reprezentowała barwy Detroit Shock, Tulsa Shock, Phoenix Mercury i New York Liberty.

Braxton do WNBA trafiła po drafcie w 2005 roku, wybrana z numerem siódmym przez Detroit Shock. Średnie kariery w zawodowej lidze mierzącej 198 cm wzrostu koszykarki, grającej jako skrzydłowa bądź środkowa, to 7,6 punktu, 4,7 zbiórki i 16,5 minuty w 297 meczach sezonu zasadniczego. Podobne były jej wskaźniki w 46 spotkaniach play off. W 2006 i 2008 roku z Detroit Shock sięgnęła po mistrzostwo WNBA, a wcześniej w tych samych latach świętowała mistrzostwo Polski z Wisłą Kraków. W 2006 roku z ekipą "Białej Gwiazdy" zdobyła dublet, gdyż triumfowała też w Pucharze Polski.

Pochodząca z Jackson w stanie Michigan zawodniczka grała w koszykówkę także w Rosji, Turcji, Izraelu i Chinach do sezonu 2017/18. Po zakończeniu kariery pracowała w Oregonie dla koncernu Nike, później - według „USA Today” - przeniosła się do Atlanty. 18 lutego obchodziła 43. urodziny.