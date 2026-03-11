Wynik legendarnego Kobe'ego Bryanta pobity! Historyczne osiągnięcie młodego koszykarza, cały świat o nim mówi

Kobe Bryant pobity! Bam Adebayo napisał historię

Bam Adebayo rozegrał jeden z najbardziej niezwykłych meczów w historii NBA. Koszykarz Miami Heat zdobył aż 83 punkty w spotkaniu z Washington Wizards, a jego zespół wygrał 150:129. Tak imponujący dorobek sprawił, że Amerykanin wskoczył na drugie miejsce w historycznym zestawieniu najlepszych indywidualnych występów w lidze.

Rekord NBA wciąż należy do Wilta Chamberlaina, który niemal dokładnie 64 lata temu zdobył w jednym meczu aż 100 punktów. Wynik Adebayo jest jednak lepszy od legendarnego osiągnięcia Kobe’ego Bryanta, który 20 lat temu zakończył spotkanie z dorobkiem 81 punktów. - Wilt, ja i Kobe. To jakieś szaleństwo – powiedział po meczu 28-letni skrzydłowy.

Nie żyje legenda koszykówki. Pobił historyczny rekord, o którym niewielu pamięta

Dla zawodnika Miami był to absolutnie wyjątkowy wieczór. Jeszcze przed tym spotkaniem jego rekord kariery wynosił 41 punktów. Tymczasem już w pierwszej kwarcie meczu z Wizards zdobył aż 31, co było lepszym wynikiem niż dorobek całej drużyny rywali w tym fragmencie gry.

- Dla mnie najważniejsze było zachowanie spokoju, skupienie i zrozumienie, że mogę osiągnąć coś wyjątkowego, ale nie sądziłem, że to będą aż 83 punkty. Przeżycie takiego momentu jest czymś nierealnym. Zrobić to u siebie, przed mamą, przed moimi ludźmi, przed kibicami, to wydarzenie historyczne, które na zawsze pozostanie w pamięci – dodał Adebayo.

Bam Adebayo jak Kobe Bryant czy Luka Doncić

Na jego imponujący dorobek złożyło się 13 trafień z 21 rzutów za dwa punkty, siedem celnych prób za trzy oraz aż 36 z 43 rzutów wolnych. Zarówno liczba oddanych, jak i trafionych rzutów wolnych to nowe rekordy NBA.

Adebayo spędził na parkiecie 43 minuty i w końcówce meczu koledzy z drużyny robili wszystko, by pomóc mu w zdobywaniu kolejnych punktów. Zawodnicy Heat często oddawali mu piłkę, a w niektórych momentach gospodarze celowo faulowali rywali, aby zatrzymać zegar.

Poza punktami koszykarz zanotował także dziewięć zbiórek, trzy asysty, dwa bloki, dwa przechwyty oraz pięć strat. Adebayo został 11. zawodnikiem w historii NBA, który zdobył co najmniej 70 punktów w jednym meczu. W elitarnym gronie znajdują się m.in. Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, Luka Doncić, Damian Lillard, Donovan Mitchell, David Robinson, Elgin Baylor, Joel Embiid oraz Devin Booker.